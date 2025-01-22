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Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе с Украиной - РИА Новости, 22.01.2025
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13:43 22.01.2025 (обновлено: 13:54 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/lavrov-1994971272.html
Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе с Украиной
Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе с Украиной - РИА Новости, 22.01.2025
Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе с Украиной
В вопросе урегулирования конфликта на Украине речь должна идти о юридических договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:43:00+03:00
2025-01-22T13:54:00+03:00
украина
в мире
россия
европа
сергей лавров
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В вопросе урегулирования конфликта на Украине речь должна идти о юридических договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ознакомили наших (киргизских - ред.) коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования. Подчеркнули нашу неизменную приверженность достижению целей СВО и урегулирования этого кризиса путем устранений его коренных причин. Понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта ширится, в том числе, кстати, и в Европе, и в США. Особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
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украина, в мире, россия, европа, сергей лавров
Украина, В мире, Россия, Европа, Сергей Лавров
Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе с Украиной

Лавров: в вопросе урегулирования на Украине важны юридические договоренности

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В вопросе урегулирования конфликта на Украине речь должна идти о юридических договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы ознакомили наших (киргизских - ред.) коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования. Подчеркнули нашу неизменную приверженность достижению целей СВО и урегулирования этого кризиса путем устранений его коренных причин. Понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта ширится, в том числе, кстати, и в Европе, и в США. Особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Украины не будет: Лавров и Патрушев начали переговоры с Трампом
15 января, 08:00
 
УкраинаВ миреРоссияЕвропаСергей Лавров
 
 
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