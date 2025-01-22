https://ria.ru/20250122/lavrov-1994971272.html

Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе с Украиной

Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе с Украиной - РИА Новости, 22.01.2025

Лавров отметил важность юридических договоренностей в вопросе с Украиной

В вопросе урегулирования конфликта на Украине речь должна идти о юридических договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T13:43:00+03:00

2025-01-22T13:43:00+03:00

2025-01-22T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В вопросе урегулирования конфликта на Украине речь должна идти о юридических договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ознакомили наших (киргизских - ред.) коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования. Подчеркнули нашу неизменную приверженность достижению целей СВО и урегулирования этого кризиса путем устранений его коренных причин. Понимание того, что без этого нельзя будет добиться прекращения конфликта ширится, в том числе, кстати, и в Европе, и в США. Особенно акцентировали, что речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров со своим киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым.

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

украина

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украина, в мире, россия, европа, сергей лавров