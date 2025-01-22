https://ria.ru/20250122/lavina-1995037883.html

В Киргизии лавина накрыла семь автомобилей

В Киргизии лавина накрыла семь автомобилей - РИА Новости, 22.01.2025

В Киргизии лавина накрыла семь автомобилей

Лавина накрыла семь автомобилей на стратегической автотрассе Бишкек-Ош в Киргизии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T19:46:00+03:00

2025-01-22T19:46:00+03:00

2025-01-22T19:46:00+03:00

авто

киргизия

чуйская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БИШКЕК, 22 янв – РИА Новости. Лавина накрыла семь автомобилей на стратегической автотрассе Бишкек-Ош в Киргизии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МЧС республики. "В Жайылском районе Чуйской области на 132-м километре автодороги Бишкек-Ош в двух местах сошла лавина объемом около 3500 кубических метров и накрыла шесть легковых автомобилей, а также один микроавтобус марки Sprinter. Один из легковых автомобилей оказался полностью под лавиной", - говорится в сообщении. Спасатели МЧС извлекли из автомобиля, оказавшегося под снегом, четыре человека. Среди пострадавших была женщина без сознания, которую отправили в больницу на скорой помощи. Водители и пассажиры других машин смогли самостоятельно выбраться из автомобилей. В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте происшествия ведутся активные работы по расчистке трассы. На постах Арал и Сосновка на въездах на перевал введены временные ограничения на движение автомобилей.

https://ria.ru/20240411/lavina-1939354684.html

киргизия

чуйская область

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Наталья Макарова

авто, киргизия, чуйская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)