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В Киргизии лавина накрыла семь автомобилей - РИА Новости, 22.01.2025
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19:46 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/lavina-1995037883.html
В Киргизии лавина накрыла семь автомобилей
В Киргизии лавина накрыла семь автомобилей - РИА Новости, 22.01.2025
В Киргизии лавина накрыла семь автомобилей
Лавина накрыла семь автомобилей на стратегической автотрассе Бишкек-Ош в Киргизии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МЧС республики. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T19:46:00+03:00
2025-01-22T19:46:00+03:00
авто
киргизия
чуйская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БИШКЕК, 22 янв – РИА Новости. Лавина накрыла семь автомобилей на стратегической автотрассе Бишкек-Ош в Киргизии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МЧС республики. "В Жайылском районе Чуйской области на 132-м километре автодороги Бишкек-Ош в двух местах сошла лавина объемом около 3500 кубических метров и накрыла шесть легковых автомобилей, а также один микроавтобус марки Sprinter. Один из легковых автомобилей оказался полностью под лавиной", - говорится в сообщении. Спасатели МЧС извлекли из автомобиля, оказавшегося под снегом, четыре человека. Среди пострадавших была женщина без сознания, которую отправили в больницу на скорой помощи. Водители и пассажиры других машин смогли самостоятельно выбраться из автомобилей. В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте происшествия ведутся активные работы по расчистке трассы. На постах Арал и Сосновка на въездах на перевал введены временные ограничения на движение автомобилей.
https://ria.ru/20240411/lavina-1939354684.html
киргизия
чуйская область
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авто, киргизия, чуйская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Авто, Киргизия, Чуйская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Киргизии лавина накрыла семь автомобилей

В Киргизии на стратегической автотрассе Бишкек-Ош лавина накрыла 7 автомобилей

© Pixabay / SimonПоследствия схода лавины
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Pixabay / Simon
Последствия схода лавины. Архивное фото
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БИШКЕК, 22 янв – РИА Новости. Лавина накрыла семь автомобилей на стратегической автотрассе Бишкек-Ош в Киргизии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МЧС республики.
«
"В Жайылском районе Чуйской области на 132-м километре автодороги Бишкек-Ош в двух местах сошла лавина объемом около 3500 кубических метров и накрыла шесть легковых автомобилей, а также один микроавтобус марки Sprinter. Один из легковых автомобилей оказался полностью под лавиной", - говорится в сообщении.
Спасатели МЧС извлекли из автомобиля, оказавшегося под снегом, четыре человека. Среди пострадавших была женщина без сознания, которую отправили в больницу на скорой помощи. Водители и пассажиры других машин смогли самостоятельно выбраться из автомобилей.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте происшествия ведутся активные работы по расчистке трассы. На постах Арал и Сосновка на въездах на перевал введены временные ограничения на движение автомобилей.
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