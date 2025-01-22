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В Крыму из-за разлива мазута погибли пять дельфинов - РИА Новости, 22.01.2025
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15:00 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/krym-1994985675.html
В Крыму из-за разлива мазута погибли пять дельфинов
В Крыму из-за разлива мазута погибли пять дельфинов - РИА Новости, 22.01.2025
В Крыму из-за разлива мазута погибли пять дельфинов
Пять дельфинов умерли рядом с побережьем Крыма из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, ситуация контролируемая, заявил председатель... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:00:00+03:00
2025-01-22T15:00:00+03:00
происшествия
керченский пролив
тамань (станица)
краснодарский край
владимир константинов
сергей аксенов (политик)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Пять дельфинов умерли рядом с побережьем Крыма из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, ситуация контролируемая, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов. Глава Крыма Сергей Аксенов 13 января рассказал, что рядом с полуостровом после крушения танкеров погибли три дельфина. "Дельфинов погибло пять. Это восполнимые потери, пока все выглядит достаточно контролируемо. Что касается птиц, у нас 1160 погибших", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, в регионе продолжают работать помывочные центры для помощи пострадавшим птицам, испачкавшимся в мазуте. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов. Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
https://ria.ru/20250115/sirius-1993810721.html
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керченский пролив
тамань (станица)
краснодарский край
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происшествия, керченский пролив, тамань (станица), краснодарский край, владимир константинов, сергей аксенов (политик), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Керченский пролив, Тамань (станица), Краснодарский край, Владимир Константинов, Сергей Аксенов (политик), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Крыму из-за разлива мазута погибли пять дельфинов

Константинов: в Крыму из-за разлива мазута погибли пять дельфинов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ убирают мазут у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239"
Сотрудники МЧС РФ убирают мазут у мыса Панагия, где на мели стоит танкер Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудники МЧС РФ убирают мазут у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Пять дельфинов умерли рядом с побережьем Крыма из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, ситуация контролируемая, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Глава Крыма Сергей Аксенов 13 января рассказал, что рядом с полуостровом после крушения танкеров погибли три дельфина.
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В Сириусе установили модульные пункты для птиц, пораженных мазутом
15 января, 11:59
"Дельфинов погибло пять. Это восполнимые потери, пока все выглядит достаточно контролируемо. Что касается птиц, у нас 1160 погибших", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в регионе продолжают работать помывочные центры для помощи пострадавшим птицам, испачкавшимся в мазуте.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов.
Спасение птиц после крушения танкеров - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.
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ПроисшествияКерченский проливТамань (станица)Краснодарский крайВладимир КонстантиновСергей Аксенов (политик)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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