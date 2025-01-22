В Крыму из-за разлива мазута погибли пять дельфинов
Константинов: в Крыму из-за разлива мазута погибли пять дельфинов
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ убирают мазут у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239"
Сотрудники МЧС РФ убирают мазут у мыса Панагия, где на мели стоит танкер "Волгонефть-239". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Пять дельфинов умерли рядом с побережьем Крыма из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, ситуация контролируемая, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Глава Крыма Сергей Аксенов 13 января рассказал, что рядом с полуостровом после крушения танкеров погибли три дельфина.
"Дельфинов погибло пять. Это восполнимые потери, пока все выглядит достаточно контролируемо. Что касается птиц, у нас 1160 погибших", - сказал Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, в регионе продолжают работать помывочные центры для помощи пострадавшим птицам, испачкавшимся в мазуте.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонны нефтепродуктов.
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Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли побережья Севастополя, Евпатории и Черноморского района в западной части. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.