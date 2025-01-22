https://ria.ru/20250122/krym-1994928925.html

На побережье Черного моря выявили новые случаи выброса нефтепродуктов

На побережье Черного моря выявили новые случаи выброса нефтепродуктов - РИА Новости, 22.01.2025

На побережье Черного моря выявили новые случаи выброса нефтепродуктов

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе выявили новые выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T10:01:00+03:00

2025-01-22T10:01:00+03:00

2025-01-22T10:44:00+03:00

происшествия

россия

краснодарский край

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

черное море

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе выявили новые выбросы нефтепродуктов после ЧП с танкерами, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."На двадцати участках проведения работ зафиксированы случаи выброса фракций нефтепродуктов", — заявили в ведомстве.По данным министерства, с береговой линии в Крыму и Севастополе собрали и вывезли около 750 тонн загрязненного мазутом и нефтепродуктами грунта и песка. К ликвидации последствий ЧС привлекли более пяти тысяч человек и свыше 670 единиц техники.Кроме того, специалисты завершили работы по сбору выбросов нефтепродуктов на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, обнаруженных во вторник.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".По данным Минтранса, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит на берег Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Десятого января из трещины на корме "Волгонефти-239", остающейся на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс нефтепродуктов. Основную часть собрали за три дня. Вокруг корпуса судна устроили искусственную насыпь протяженностью 400 метров.

https://ria.ru/20250121/mazut-1994749172.html

https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html

https://ria.ru/20250117/mazut-1994190470.html

россия

краснодарский край

севастополь

черное море

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происшествия, россия, краснодарский край, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, черное море