https://ria.ru/20250122/krym-1994926769.html

В Крыму и Севастополе вывезли около 750 тонн загрязненного мазутом грунта

В Крыму и Севастополе вывезли около 750 тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 22.01.2025

В Крыму и Севастополе вывезли около 750 тонн загрязненного мазутом грунта

Около 750 тонн загрязненного мазутом и нефтепродуктами грунта и песка собрано и вывезено с береговой линии в Крыму и Севастополе, обследовано побережье общей... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:52:00+03:00

2025-01-22T09:52:00+03:00

2025-01-22T09:52:00+03:00

происшествия

севастополь

россия

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Около 750 тонн загрязненного мазутом и нефтепродуктами грунта и песка собрано и вывезено с береговой линии в Крыму и Севастополе, обследовано побережье общей протяженностью около 700 километров, сообщило МЧС России. "В Крыму обследуют свыше 525 километров берега от Керчи до села Портовое; очищено почти 184 километра береговой линии. Всего собрано свыше 501 тонны загрязненного песка и грунта; вывезено более 488 тонн; на берегу остается свыше 13 тонн. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. Собрано и вывезено более 244 тонн загрязненного песка и грунта", - говорится в сообщении. К ликвидации последствий ЧС привлечены более 5 тысяч человек и свыше 670 единиц техники. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250121/kuban-1994887155.html

https://ria.ru/20250121/mazut-1994782368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, россия, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе