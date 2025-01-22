https://ria.ru/20250122/krym-1994919102.html

В Крыму заявили о готовности поделиться с Гренландией опытом референдума

В Крыму заявили о готовности поделиться с Гренландией опытом референдума - РИА Новости, 22.01.2025

В Крыму заявили о готовности поделиться с Гренландией опытом референдума

Крым готов поделиться с Гренландией опытом организации и проведения референдума по вопросам самоопределения, заявил РИА Новости глава крымского парламента... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T08:46:00+03:00

2025-01-22T08:46:00+03:00

2025-01-22T08:46:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Крым готов поделиться с Гренландией опытом организации и проведения референдума по вопросам самоопределения, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "Мы готовы поделиться своим опытом с Гренландией, как мы делились с Донбассом. Правда, между Донбассом и Гренландией есть немало отличий. Главное - на остров не летят ракеты, в их сторону не грохочут танки, им не перекрывают водо- и энергоснабжение, их не лишают права на родной язык, не урезают конституционных полномочий", - сказал Константинов. При этом, по его мнению, референдумы в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях были историческим выбором населения, стремлением к восстановлению попранной справедливости и шансом на выживание. "Гренландия же, судя по всему, просто ищет свою выгоду. В принципе, имеет право. Потому мы готовы поделиться с гренландцами имеющимся у нас опытом", - подчеркнул Константинов. Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью Королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993937302.html

https://ria.ru/20250119/grenlandija-1994433459.html

https://ria.ru/20250117/grenlandiya-1994113750.html

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гренландия, россия, донбасс, владимир константинов, дональд трамп, владимир путин, оон, в мире