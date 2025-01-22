https://ria.ru/20250122/krokus-1994924259.html

Пострадавшие при теракте в "Крокусе" смогут ознакомиться с материалами дела

Пострадавшие при теракте в "Крокусе" смогут ознакомиться с материалами дела - РИА Новости, 22.01.2025

Пострадавшие при теракте в "Крокусе" смогут ознакомиться с материалами дела

Пострадавшие при теракте в "Крокус сити холле" смогут ознакомиться со всеми материалами дела после окончания предварительного следствия, говорится в судебных... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:23:00+03:00

2025-01-22T09:23:00+03:00

2025-01-22T09:23:00+03:00

происшествия

красногорск

крокус сити холл

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пострадавшие при теракте в "Крокус сити холле" смогут ознакомиться со всеми материалами дела после окончания предварительного следствия, говорится в судебных материалах, которые есть в распоряжении РИА Новости. "После окончания предварительного следствия потерпевшим будет предоставлено право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела", - говорится в судебном решении. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

https://ria.ru/20250114/krokus-1993736844.html

красногорск

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происшествия, красногорск, крокус сити холл