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Кошка совершила три перелета между Австралией и Новой Зеландией за сутки - РИА Новости, 22.01.2025
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18:41 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/koshka-1995030064.html
Кошка совершила три перелета между Австралией и Новой Зеландией за сутки
Кошка совершила три перелета между Австралией и Новой Зеландией за сутки - РИА Новости, 22.01.2025
Кошка совершила три перелета между Австралией и Новой Зеландией за сутки
Кошка породы мейн-кун за сутки совершила три перелета между Австралией и Новой Зеландией из-за того, что ее не заметили в багажном отсеке самолета, сообщает в... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T18:41:00+03:00
2025-01-22T18:41:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кошка породы мейн-кун за сутки совершила три перелета между Австралией и Новой Зеландией из-за того, что ее не заметили в багажном отсеке самолета, сообщает в среду австралийская газета Armidale Express. "Мейн-кун по имени Миттенс стала случайным пассажиром, когда ее клетку не заметили в грузовом отсеке самолета, и она совершила три перелета за 24 часа между Новой Зеландией и Австралией", - пишет издание. Хозяйка питомца Марго Нис переезжала из Новой Зеландии в Австралию и приобрела билет на животное в одну сторону. Но по прилете в аэропорт девушка в течение трех часов ждала кошку, после чего персонал сообщил, что самолет направился обратно в Новую Зеландию. Продолжительность рейса в одну сторону занимает около 7,5 часов. Как уточняет газета, узнав о ситуации, пилот авиакомпании Air New Zealand включил отопление в грузовом отсеке. После того, как Миттенс долетела до новозеландского Крайстчерча, ее отправили обратно в австралийский Мельбурн, где ее ждала хозяйка. "Она просто бросилась ко мне на руки и прижалась, и мы обнималась так крепко, как никогда раньше", - сказала Марго Нис. Отмечается, что за три перелета кошка похудела, но в целом ее состояние стабильное. По данным издания, ошибка произошла из-за того, что при выгрузке багажа в австралийском аэропорту сотрудник не заметил переноску с кошкой из-за сложенного инвалидного кресла. Авиакомпания Air New Zealand принесла извинения и пообещала хозяевам животного возместить все расходы, понесенные в связи с перевозкой Миттенс.
https://ria.ru/20250120/koshka-1994539611.html
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новая зеландия, австралия, крайстчерч, air new zealand, в мире
Новая Зеландия, Австралия, Крайстчерч, Air New Zealand, В мире
Кошка совершила три перелета между Австралией и Новой Зеландией за сутки

Мейн-кун совершил три перелета между Австралией и Новой Зеландией за сутки

© AP Photo / Rod McGuirkКошка породы мейн-кун, совершившая три поездки за 24 часа между Новой Зеландией и Австралией, на руках у хозяйки
Кошка породы мейн-кун, совершившая три поездки за 24 часа между Новой Зеландией и Австралией, на руках у хозяйки - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Rod McGuirk
Кошка породы мейн-кун, совершившая три поездки за 24 часа между Новой Зеландией и Австралией, на руках у хозяйки
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Кошка породы мейн-кун за сутки совершила три перелета между Австралией и Новой Зеландией из-за того, что ее не заметили в багажном отсеке самолета, сообщает в среду австралийская газета Armidale Express.
"Мейн-кун по имени Миттенс стала случайным пассажиром, когда ее клетку не заметили в грузовом отсеке самолета, и она совершила три перелета за 24 часа между Новой Зеландией и Австралией", - пишет издание.
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Хозяйка питомца Марго Нис переезжала из Новой Зеландии в Австралию и приобрела билет на животное в одну сторону. Но по прилете в аэропорт девушка в течение трех часов ждала кошку, после чего персонал сообщил, что самолет направился обратно в Новую Зеландию. Продолжительность рейса в одну сторону занимает около 7,5 часов.
Как уточняет газета, узнав о ситуации, пилот авиакомпании Air New Zealand включил отопление в грузовом отсеке. После того, как Миттенс долетела до новозеландского Крайстчерча, ее отправили обратно в австралийский Мельбурн, где ее ждала хозяйка.
"Она просто бросилась ко мне на руки и прижалась, и мы обнималась так крепко, как никогда раньше", - сказала Марго Нис.
Отмечается, что за три перелета кошка похудела, но в целом ее состояние стабильное.
По данным издания, ошибка произошла из-за того, что при выгрузке багажа в австралийском аэропорту сотрудник не заметил переноску с кошкой из-за сложенного инвалидного кресла. Авиакомпания Air New Zealand принесла извинения и пообещала хозяевам животного возместить все расходы, понесенные в связи с перевозкой Миттенс.
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