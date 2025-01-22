https://ria.ru/20250122/konflikt-1994909327.html

В США раскрыли, какую ловушку Запад приготовил для Трампа

В США раскрыли, какую ловушку Запад приготовил для Трампа - РИА Новости, 22.01.2025

В США раскрыли, какую ловушку Запад приготовил для Трампа

Западные страны не заинтересованы в окончании конфликта на Украине из-за страха ухода США из Европы при новом президенте Дональде Трампе, заявил профессор... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T05:36:00+03:00

2025-01-22T05:36:00+03:00

2025-01-22T05:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

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европа

джон миршаймер

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Западные страны не заинтересованы в окончании конфликта на Украине из-за страха ухода США из Европы при новом президенте Дональде Трампе, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Гленна Дизена."У европейцев есть корыстный интерес, чтобы конфликт на Украине не был завершен, потому что незавершенный (конфликт будет означать. — Прим. ред.), что американцам придется остаться в Европе", — рассказал профессор.По его словам, Трампу вряд ли удастся быстро урегулировать украинский кризис из-за противодействия европейских элит."Вечная война на Украине извращенным образом отвечает интересам Европы", — добавил он.Новый глава американского государства ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994903724.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, европа, джон миршаймер