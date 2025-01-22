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В США раскрыли, какую ловушку Запад приготовил для Трампа - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:36 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/konflikt-1994909327.html
В США раскрыли, какую ловушку Запад приготовил для Трампа
В США раскрыли, какую ловушку Запад приготовил для Трампа - РИА Новости, 22.01.2025
В США раскрыли, какую ловушку Запад приготовил для Трампа
Западные страны не заинтересованы в окончании конфликта на Украине из-за страха ухода США из Европы при новом президенте Дональде Трампе, заявил профессор... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T05:36:00+03:00
2025-01-22T05:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
европа
джон миршаймер
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Западные страны не заинтересованы в окончании конфликта на Украине из-за страха ухода США из Европы при новом президенте Дональде Трампе, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Гленна Дизена."У европейцев есть корыстный интерес, чтобы конфликт на Украине не был завершен, потому что незавершенный (конфликт будет означать. — Прим. ред.), что американцам придется остаться в Европе", — рассказал профессор.По его словам, Трампу вряд ли удастся быстро урегулировать украинский кризис из-за противодействия европейских элит."Вечная война на Украине извращенным образом отвечает интересам Европы", — добавил он.Новый глава американского государства ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.
https://ria.ru/20250122/tramp-1994903724.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, европа, джон миршаймер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Европа, Джон Миршаймер
В США раскрыли, какую ловушку Запад приготовил для Трампа

Миршаймер: Запад не хочет завершения конфликта на Украине из-за боязни ухода США

© AP Photo / Chip SomodevillaИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Западные страны не заинтересованы в окончании конфликта на Украине из-за страха ухода США из Европы при новом президенте Дональде Трампе, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.
"У европейцев есть корыстный интерес, чтобы конфликт на Украине не был завершен, потому что незавершенный (конфликт будет означать. — Прим. ред.), что американцам придется остаться в Европе", — рассказал профессор.
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По его словам, Трампу вряд ли удастся быстро урегулировать украинский кризис из-за противодействия европейских элит.
«
"Вечная война на Украине извращенным образом отвечает интересам Европы", — добавил он.
Новый глава американского государства ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампЕвропаДжон Миршаймер
 
 
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