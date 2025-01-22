https://ria.ru/20250122/kompanii-1994995887.html

Смоленские компании получили льготные займы Фонда развития промышленности

Смоленские компании получили льготные займы Фонда развития промышленности - РИА Новости, 22.01.2025

Смоленские компании получили льготные займы Фонда развития промышленности

Двадцать компаний Смоленской области получили в минувшем году льготные займы Регионального фонда развития промышленности (РФРП) для расширения и модернизации... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:07:00+03:00

2025-01-22T16:07:00+03:00

2025-01-22T16:27:00+03:00

смоленская область

россия

василий анохин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Двадцать компаний Смоленской области получили в минувшем году льготные займы Регионального фонда развития промышленности (РФРП) для расширения и модернизации производств на общую сумму более 463 миллионов рублей, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Василий Анохин. Он отметил, что объем выделенных средств в 2,5 раза превышает показатель 2023 года. По данным Анохина, общая капитализация фонда сейчас составляет почти 710 миллионов рублей. "Планируем вложить в институт развития еще 300 миллионов рублей и довести показатель до 1 миллиарда рублей в 2025 году", - добавил он. Меры поддержки со стороны РФРП пользуются большим спросом среди смоленских предприятий, написал глава региона. "Развитие производств бетона, термостатического оборудования, консервированных овощей и грибов, инструментов и приборов для измерения и навигации, брусчатки, трикотажного белья, строительных материалов и изделий, металлических конструкций, сельскохозяйственных машин, красок и лаков, печенья и сухарей, хлеба, кирпича и черепицы – это лишь часть проектов, реализация которых началась благодаря льготным займам РФРП", - уточнил он. Анохин подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря решению президента России по существенной докапитализации Фонда развития промышленности и всесторонней поддержке Минпромторга России.

https://ria.ru/20241125/zavod-1985661663.html

https://ria.ru/20241219/anokhin-1990077950.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, василий анохин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), поддержка бизнеса