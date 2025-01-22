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Посольство Китая прокомментировало угрозы Трампа о дополнительных пошлинах - РИА Новости, 22.01.2025
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06:00 22.01.2025 (обновлено: 06:13 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/kitay-1994910159.html
Посольство Китая прокомментировало угрозы Трампа о дополнительных пошлинах
Посольство Китая прокомментировало угрозы Трампа о дополнительных пошлинах - РИА Новости, 22.01.2025
Посольство Китая прокомментировало угрозы Трампа о дополнительных пошлинах
Победителей в войне тарифов между Китаем и США не будет, Вашингтон должен уважать правила и создавать среду для двухстороннего сотрудничества, заявил РИА... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T06:00:00+03:00
2025-01-22T06:13:00+03:00
китай
сша
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Победителей в войне тарифов между Китаем и США не будет, Вашингтон должен уважать правила и создавать среду для двухстороннего сотрудничества, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй."Что касается вопроса о введении США дополнительных тарифов в отношении Китая: Китай считает, что суть китайско-американского экономического и торгового сотрудничества заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше. В торговых войнах и войнах тарифов нет победителей. США должны искренне уважать принципы рыночной экономики и правила международной торговли и создавать благоприятную среду для китайско-американского экономического и торгового сотрудничества", - заявил представитель дипмиссии.Президент США Дональд Трамп ранее допустил введение новых тарифов против Китая с 1 февраля, связав это с контрабандой синтетичского опиоида фентанила, который якобы отправляют из КНР в Мексику и Канаду. Странам-соседям Соединенных Штатов Трамп также пригрозил пошлинами.Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай строго борется с наркотиками и оказывает поддержку США для решения проблем, связанных с фентанилом. По его словам, Белый дом ранее признавал такое сотрудничество, а меры Китая помогли в борьбе с фентанилом в США."Китай готов продолжать сотрудничество в рамках контроля за оборотом наркотиков с США на основе равенства, взаимной выгоды и уважения. США должны дорожить доброй волей Китая и поддерживать с трудом завоеванную хорошую ситуацию в сотрудничестве по контролю за наркотиками", - добавил он.Дипломат отметил, что КНР является "страной с одним из самых строгих и тщательных подходов к контролю за оборотом наркотиков в мире".
https://ria.ru/20250121/kitay-1994886036.html
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китай
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китай, сша, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат)
Китай, США, В мире, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Посольство Китая прокомментировало угрозы Трампа о дополнительных пошлинах

Посольство Китая призвало США создавать среду для двустороннего сотрудничества

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Победителей в войне тарифов между Китаем и США не будет, Вашингтон должен уважать правила и создавать среду для двухстороннего сотрудничества, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
"Что касается вопроса о введении США дополнительных тарифов в отношении Китая: Китай считает, что суть китайско-американского экономического и торгового сотрудничества заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше. В торговых войнах и войнах тарифов нет победителей. США должны искренне уважать принципы рыночной экономики и правила международной торговли и создавать благоприятную среду для китайско-американского экономического и торгового сотрудничества", - заявил представитель дипмиссии.
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Президент США Дональд Трамп ранее допустил введение новых тарифов против Китая с 1 февраля, связав это с контрабандой синтетичского опиоида фентанила, который якобы отправляют из КНР в Мексику и Канаду. Странам-соседям Соединенных Штатов Трамп также пригрозил пошлинами.
Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай строго борется с наркотиками и оказывает поддержку США для решения проблем, связанных с фентанилом. По его словам, Белый дом ранее признавал такое сотрудничество, а меры Китая помогли в борьбе с фентанилом в США.
«
"Китай готов продолжать сотрудничество в рамках контроля за оборотом наркотиков с США на основе равенства, взаимной выгоды и уважения. США должны дорожить доброй волей Китая и поддерживать с трудом завоеванную хорошую ситуацию в сотрудничестве по контролю за наркотиками", - добавил он.
Дипломат отметил, что КНР является "страной с одним из самых строгих и тщательных подходов к контролю за оборотом наркотиков в мире".
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КитайСШАВ миреДональд ТрампВашингтон (штат)
 
 
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