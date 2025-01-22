https://ria.ru/20250122/kitay-1994910159.html

Посольство Китая прокомментировало угрозы Трампа о дополнительных пошлинах

Посольство Китая прокомментировало угрозы Трампа о дополнительных пошлинах - РИА Новости, 22.01.2025

Посольство Китая прокомментировало угрозы Трампа о дополнительных пошлинах

Победителей в войне тарифов между Китаем и США не будет, Вашингтон должен уважать правила и создавать среду для двухстороннего сотрудничества, заявил РИА... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T06:00:00+03:00

2025-01-22T06:00:00+03:00

2025-01-22T06:13:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Победителей в войне тарифов между Китаем и США не будет, Вашингтон должен уважать правила и создавать среду для двухстороннего сотрудничества, заявил РИА Новости официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй."Что касается вопроса о введении США дополнительных тарифов в отношении Китая: Китай считает, что суть китайско-американского экономического и торгового сотрудничества заключается во взаимной выгоде и обоюдном выигрыше. В торговых войнах и войнах тарифов нет победителей. США должны искренне уважать принципы рыночной экономики и правила международной торговли и создавать благоприятную среду для китайско-американского экономического и торгового сотрудничества", - заявил представитель дипмиссии.Президент США Дональд Трамп ранее допустил введение новых тарифов против Китая с 1 февраля, связав это с контрабандой синтетичского опиоида фентанила, который якобы отправляют из КНР в Мексику и Канаду. Странам-соседям Соединенных Штатов Трамп также пригрозил пошлинами.Лю Пэнъюй подчеркнул, что Китай строго борется с наркотиками и оказывает поддержку США для решения проблем, связанных с фентанилом. По его словам, Белый дом ранее признавал такое сотрудничество, а меры Китая помогли в борьбе с фентанилом в США."Китай готов продолжать сотрудничество в рамках контроля за оборотом наркотиков с США на основе равенства, взаимной выгоды и уважения. США должны дорожить доброй волей Китая и поддерживать с трудом завоеванную хорошую ситуацию в сотрудничестве по контролю за наркотиками", - добавил он.Дипломат отметил, что КНР является "страной с одним из самых строгих и тщательных подходов к контролю за оборотом наркотиков в мире".

https://ria.ru/20250121/kitay-1994886036.html

https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат)