https://ria.ru/20250122/kitaj-1994909603.html

Китай нарастил импорт инертных газов из России

Китай нарастил импорт инертных газов из России - РИА Новости, 22.01.2025

Китай нарастил импорт инертных газов из России

Китай за прошлый год нарастил импорт инертных газов из России в три раза — до 115,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T05:35:00+03:00

2025-01-22T05:35:00+03:00

2025-01-22T11:18:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Китай за прошлый год нарастил импорт инертных газов из России в три раза — до 115,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.Этот показатель стал максимальным с 2015 года, начиная с которого доступны данные таможни. Более ранней статистики не представлено.Инертные газы применяются в газовой и газово-дуговой сварке в металлургии, в строительстве, автопроме, машиностроении и так далее. Кроме того, они нужны для получения сверхчистых металлов.Больше всего Китай импортировал российский гелий — на 111,5 миллиона долларов. Кроме того, он покупал селен — на 2,3 миллиона долларов, а также бор и теллур — на 1,9 миллиона долларов. Россия по итогам года стала четвертой по импорту инертных газов в Китай. В пятерку лидеров также вошли Германия (574,6 миллиона долларов), Катар (271 миллион), Малайзия (146,7 миллиона) и США (91,9 миллиона).

https://ria.ru/20250122/kitaj-1994905444.html

https://ria.ru/20240824/kitaj-1968202290.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, экономика, торговля