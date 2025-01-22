https://ria.ru/20250122/kitaj-1994909603.html
Китай нарастил импорт инертных газов из России
Китай нарастил импорт инертных газов из России - РИА Новости, 22.01.2025
Китай нарастил импорт инертных газов из России
Китай за прошлый год нарастил импорт инертных газов из России в три раза — до 115,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T05:35:00+03:00
2025-01-22T05:35:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Китай за прошлый год нарастил импорт инертных газов из России в три раза — до 115,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.Этот показатель стал максимальным с 2015 года, начиная с которого доступны данные таможни. Более ранней статистики не представлено.Инертные газы применяются в газовой и газово-дуговой сварке в металлургии, в строительстве, автопроме, машиностроении и так далее. Кроме того, они нужны для получения сверхчистых металлов.Больше всего Китай импортировал российский гелий — на 111,5 миллиона долларов. Кроме того, он покупал селен — на 2,3 миллиона долларов, а также бор и теллур — на 1,9 миллиона долларов. Россия по итогам года стала четвертой по импорту инертных газов в Китай. В пятерку лидеров также вошли Германия (574,6 миллиона долларов), Катар (271 миллион), Малайзия (146,7 миллиона) и США (91,9 миллиона).
https://ria.ru/20250122/kitaj-1994905444.html
https://ria.ru/20240824/kitaj-1968202290.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, экономика, торговля
Китай, Россия, Экономика, Торговля
Китай нарастил импорт инертных газов из России
Китай за год нарастил импорт инертных газов из России в три раза