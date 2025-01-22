Рейтинг@Mail.ru
Китай нарастил импорт инертных газов из России - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:35 22.01.2025 (обновлено: 11:18 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/kitaj-1994909603.html
Китай нарастил импорт инертных газов из России
Китай нарастил импорт инертных газов из России - РИА Новости, 22.01.2025
Китай нарастил импорт инертных газов из России
Китай за прошлый год нарастил импорт инертных газов из России в три раза — до 115,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T05:35:00+03:00
2025-01-22T11:18:00+03:00
китай
россия
экономика
торговля
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c88763750f7073ecc220a9b84423231d.jpg
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Китай за прошлый год нарастил импорт инертных газов из России в три раза — до 115,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.Этот показатель стал максимальным с 2015 года, начиная с которого доступны данные таможни. Более ранней статистики не представлено.Инертные газы применяются в газовой и газово-дуговой сварке в металлургии, в строительстве, автопроме, машиностроении и так далее. Кроме того, они нужны для получения сверхчистых металлов.Больше всего Китай импортировал российский гелий — на 111,5 миллиона долларов. Кроме того, он покупал селен — на 2,3 миллиона долларов, а также бор и теллур — на 1,9 миллиона долларов. Россия по итогам года стала четвертой по импорту инертных газов в Китай. В пятерку лидеров также вошли Германия (574,6 миллиона долларов), Катар (271 миллион), Малайзия (146,7 миллиона) и США (91,9 миллиона).
https://ria.ru/20250122/kitaj-1994905444.html
https://ria.ru/20240824/kitaj-1968202290.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150870/53/1508705346_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_b56e286558a8040274918f0cae1cb6f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, экономика, торговля
Китай, Россия, Экономика, Торговля
Китай нарастил импорт инертных газов из России

Китай за год нарастил импорт инертных газов из России в три раза

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Китай за прошлый год нарастил импорт инертных газов из России в три раза — до 115,7 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Этот показатель стал максимальным с 2015 года, начиная с которого доступны данные таможни. Более ранней статистики не представлено.
Дом Народных собраний Китая - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Китай за год увеличил импорт оборудования из России на треть
03:40
Инертные газы применяются в газовой и газово-дуговой сварке в металлургии, в строительстве, автопроме, машиностроении и так далее. Кроме того, они нужны для получения сверхчистых металлов.
Больше всего Китай импортировал российский гелий — на 111,5 миллиона долларов. Кроме того, он покупал селен — на 2,3 миллиона долларов, а также бор и теллур — на 1,9 миллиона долларов.
Россия по итогам года стала четвертой по импорту инертных газов в Китай. В пятерку лидеров также вошли Германия (574,6 миллиона долларов), Катар (271 миллион), Малайзия (146,7 миллиона) и США (91,9 миллиона).
Розлив анодной меди на разливочном комплексе карусельного типа - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Китай увеличил импорт меди из России в июле вчетверо
24 августа 2024, 08:41
 
КитайРоссияЭкономикаТорговля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала