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Китай за год увеличил импорт оборудования из России на треть - РИА Новости, 22.01.2025
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03:40 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/kitaj-1994905444.html
Китай за год увеличил импорт оборудования из России на треть
Китай за год увеличил импорт оборудования из России на треть - РИА Новости, 22.01.2025
Китай за год увеличил импорт оборудования из России на треть
Покупки Китаем различного оборудования в России за прошлый год выросли почти на треть - до 1,03 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T03:40:00+03:00
2025-01-22T03:40:00+03:00
экономика
китай
россия
южная корея
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Покупки Китаем различного оборудования в России за прошлый год выросли почти на треть - до 1,03 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные таможенного управления Китая. Больше всего за год Китай импортировал из России оборудование и части ядерных реакторов - на 342,6 миллиона долларов, промышленное оборудование для тепловой обработки различных материалов - на 217,4 миллиона, а также турбореактивные и турбовинтовые двигатели - 85,6 миллиона. Также в пятерку самых востребованных позиций вошли краны, клапаны, вентили и тому подобное (67,2 миллиона) и телефонные аппараты (51,5 миллиона). Кроме того в КНР из РФ в больших объемах приезжала радиоаппаратура (49,1 миллиона долларов), жидкостные насосы (40 миллионов), электрическая аппаратура (29,2 миллиона), механические устройства (15,7 миллиона) и центрифуги (13,6 миллиона). По итогам прошлого года РФ в общем китайском импорте различного оборудования поднялась на 30-е с 33-го места. В пятерку вошли Южная Корея с 104,46 миллиарда долларов, Япония - 76,31 миллиарда, Вьетнам - 68,5 миллиарда, Малайзия - 38,64 миллиарда и США - 37,9 миллиарда.
https://ria.ru/20250116/indiya-1993942007.html
https://ria.ru/20250119/eksport-1994435891.html
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экономика, китай, россия, южная корея
Экономика, Китай, Россия, Южная Корея
Китай за год увеличил импорт оборудования из России на треть

Покупки Китаем оборудования в России за год выросли до 1,03 миллиарда долларов

© РИА Новости / Мария ЧаплыгинаДом Народных собраний Китая
Дом Народных собраний Китая - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Мария Чаплыгина
Дом Народных собраний Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Покупки Китаем различного оборудования в России за прошлый год выросли почти на треть - до 1,03 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости, изучив данные таможенного управления Китая.
Больше всего за год Китай импортировал из России оборудование и части ядерных реакторов - на 342,6 миллиона долларов, промышленное оборудование для тепловой обработки различных материалов - на 217,4 миллиона, а также турбореактивные и турбовинтовые двигатели - 85,6 миллиона.
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Также в пятерку самых востребованных позиций вошли краны, клапаны, вентили и тому подобное (67,2 миллиона) и телефонные аппараты (51,5 миллиона).
Кроме того в КНР из РФ в больших объемах приезжала радиоаппаратура (49,1 миллиона долларов), жидкостные насосы (40 миллионов), электрическая аппаратура (29,2 миллиона), механические устройства (15,7 миллиона) и центрифуги (13,6 миллиона).
По итогам прошлого года РФ в общем китайском импорте различного оборудования поднялась на 30-е с 33-го места. В пятерку вошли Южная Корея с 104,46 миллиарда долларов, Япония - 76,31 миллиарда, Вьетнам - 68,5 миллиарда, Малайзия - 38,64 миллиарда и США - 37,9 миллиарда.
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