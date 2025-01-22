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Бригадного генерала ВСУ арестовали из-за провала в Харьковской области - РИА Новости, 22.01.2025
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Бригадного генерала ВСУ арестовали из-за провала в Харьковской области
Бригадного генерала ВСУ арестовали из-за провала в Харьковской области - РИА Новости, 22.01.2025
Бригадного генерала ВСУ арестовали из-за провала в Харьковской области
Печерский районный суд Киева отправил под арест бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков", бригадного генерала Юрия Галушкина, он... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:16:00+03:00
2025-01-22T09:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил под арест бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков", бригадного генерала Юрия Галушкина, он фигурирует в деле о ненадлежащей обороне Харьковской области в 2024 году, сообщает украинское издание Graty. В понедельник госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области. Во вторник украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. "Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца бывшего командира оперативно-тактической группировки "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина. Галушкин может выйти на свободу под залог в 5 миллионов гривен (120 тысяч долларов). Государственное бюро расследований подозревает Галушкина в халатном отношении к военной службе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Следствие утверждает, что действия генерала позволили войскам РФ в апреле-мае 2024 года захватить часть территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района. Также его действия привели к потере личного состава ВСУ и вооружения. Его адвокат Михаил Величко сообщил о намерении клинта обжаловать решение суда. Кроме генерала Галушкина аналогичные подозрения следствие предъявило бывшему командиру 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерала Артуру Горбенко. В свою очередь украинский информационный портал "СтопКор" сообщал о переносе рассмотрения дела Горбенко на среду по инициативе прокуроров. Госбюро расследований Украины 25 мая 2024 года заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.
https://ria.ru/20240829/arest-1969345991.html
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в мире, харьковская область, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
Бригадного генерала ВСУ арестовали из-за провала в Харьковской области

В Киеве за провал в Харьковской области арестовали бригадного генерала ВСУ

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил под арест бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков", бригадного генерала Юрия Галушкина, он фигурирует в деле о ненадлежащей обороне Харьковской области в 2024 году, сообщает украинское издание Graty.
В понедельник госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области. Во вторник украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина.
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"Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца бывшего командира оперативно-тактической группировки "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина. Галушкин может выйти на свободу под залог в 5 миллионов гривен (120 тысяч долларов). Государственное бюро расследований подозревает Галушкина в халатном отношении к военной службе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Следствие утверждает, что действия генерала позволили войскам РФ в апреле-мае 2024 года захватить часть территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района. Также его действия привели к потере личного состава ВСУ и вооружения. Его адвокат Михаил Величко сообщил о намерении клинта обжаловать решение суда.
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Кроме генерала Галушкина аналогичные подозрения следствие предъявило бывшему командиру 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерала Артуру Горбенко. В свою очередь украинский информационный портал "СтопКор" сообщал о переносе рассмотрения дела Горбенко на среду по инициативе прокуроров.
Госбюро расследований Украины 25 мая 2024 года заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.
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