Бригадного генерала ВСУ арестовали из-за провала в Харьковской области
В Киеве за провал в Харьковской области арестовали бригадного генерала ВСУ
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отправил под арест бывшего командира оперативно-тактического управления "Харьков", бригадного генерала Юрия Галушкина, он фигурирует в деле о ненадлежащей обороне Харьковской области в 2024 году, сообщает украинское издание Graty.
В понедельник госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области. Во вторник украинское издание "Цензор.нет" сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина.
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"Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца бывшего командира оперативно-тактической группировки "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина. Галушкин может выйти на свободу под залог в 5 миллионов гривен (120 тысяч долларов). Государственное бюро расследований подозревает Галушкина в халатном отношении к военной службе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Следствие утверждает, что действия генерала позволили войскам РФ в апреле-мае 2024 года захватить часть территории Липецкой сельской территориальной громады Харьковского района. Также его действия привели к потере личного состава ВСУ и вооружения. Его адвокат Михаил Величко сообщил о намерении клинта обжаловать решение суда.
Кроме генерала Галушкина аналогичные подозрения следствие предъявило бывшему командиру 125-й отдельной бригады территориальной обороны генерала Артуру Горбенко. В свою очередь украинский информационный портал "СтопКор" сообщал о переносе рассмотрения дела Горбенко на среду по инициативе прокуроров.
Госбюро расследований Украины 25 мая 2024 года заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.
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