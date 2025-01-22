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Кибердружина Народного фронта заблокировала 1915 страниц ЦИПсО Украины - РИА Новости, 22.01.2025
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03:52 22.01.2025 (обновлено: 07:47 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/kiberdruzhina-1994905831.html
Кибердружина Народного фронта заблокировала 1915 страниц ЦИПсО Украины
Кибердружина Народного фронта заблокировала 1915 страниц ЦИПсО Украины - РИА Новости, 22.01.2025
Кибердружина Народного фронта заблокировала 1915 страниц ЦИПсО Украины
Кибердружина Народного фронта в 2024 году добилась блокировки 1,9 тысячи страниц украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) в соцсетях... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T03:52:00+03:00
2025-01-22T07:47:00+03:00
общество
технологии
украина
одноклассники
telegram
центр информационно-психологических операций (ципсо)
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кибердружина Народного фронта в 2024 году добилась блокировки 1,9 тысячи страниц украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", рассказал РИА Новости руководитель кибердружины Владислав Танасийчук.Активисты дружины выявляют и помогают блокировать в соцсетях страницы и группы с русофобскими высказываниями, негативной или ложной информацией, призывами к терроризму, а также размещающие фото и видео насильственного характера."Участники сообщества в этом году заблокировали 1915 страниц ЦИПсО Украины во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", 363 паблика в "ВК", "ОК" и Telegram, 11 проукраинских песен на "Яндекс.Музыке", 182 видеоролика на YouTube Shorts, а также три мошеннических сайта", — сказал он. Танасийчук отметил, что благодаря дружинникам 15 аккаунтов военных ВСУ попали в теневой бан TikTok.Кроме того, кибердружина добилась блокировки экстремистского ресурса в Telegram, где публиковались призывы к физическому насилию и расправе над полномочными лицами правительства и Вооруженных сил России."Каждая публикация носила в себе информацию о личных данных людей и их ближайших родственников, в том числе адреса", — пояснил руководитель дружины.Он добавил, что активисты также добились блокировки трех антироссийских пабликов, общая аудитория которых превышала 436 тысяч человек.
https://ria.ru/20241205/khakery-1987616416.html
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общество, технологии, украина, одноклассники, telegram, центр информационно-психологических операций (ципсо)
Общество, Технологии, Украина, Одноклассники, Telegram, Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО)
Кибердружина Народного фронта заблокировала 1915 страниц ЦИПсО Украины

Кибердружина НФ за год заблокировала 1915 страниц ЦИПсО Украины в соцсетях

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кибердружина Народного фронта в 2024 году добилась блокировки 1,9 тысячи страниц украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", рассказал РИА Новости руководитель кибердружины Владислав Танасийчук.
Активисты дружины выявляют и помогают блокировать в соцсетях страницы и группы с русофобскими высказываниями, негативной или ложной информацией, призывами к терроризму, а также размещающие фото и видео насильственного характера.
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"Участники сообщества в этом году заблокировали 1915 страниц ЦИПсО Украины во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", 363 паблика в "ВК", "ОК" и Telegram, 11 проукраинских песен на "Яндекс.Музыке", 182 видеоролика на YouTube Shorts, а также три мошеннических сайта", — сказал он.
Танасийчук отметил, что благодаря дружинникам 15 аккаунтов военных ВСУ попали в теневой бан TikTok.
Кроме того, кибердружина добилась блокировки экстремистского ресурса в Telegram, где публиковались призывы к физическому насилию и расправе над полномочными лицами правительства и Вооруженных сил России.
"Каждая публикация носила в себе информацию о личных данных людей и их ближайших родственников, в том числе адреса", — пояснил руководитель дружины.
Он добавил, что активисты также добились блокировки трех антироссийских пабликов, общая аудитория которых превышала 436 тысяч человек.
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