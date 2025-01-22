https://ria.ru/20250122/kiberdruzhina-1994905831.html

Кибердружина Народного фронта заблокировала 1915 страниц ЦИПсО Украины

Кибердружина Народного фронта заблокировала 1915 страниц ЦИПсО Украины - РИА Новости, 22.01.2025

Кибердружина Народного фронта заблокировала 1915 страниц ЦИПсО Украины

Кибердружина Народного фронта в 2024 году добилась блокировки 1,9 тысячи страниц украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) в соцсетях... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T03:52:00+03:00

2025-01-22T03:52:00+03:00

2025-01-22T07:47:00+03:00

общество

технологии

украина

одноклассники

telegram

центр информационно-психологических операций (ципсо)

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кибердружина Народного фронта в 2024 году добилась блокировки 1,9 тысячи страниц украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", рассказал РИА Новости руководитель кибердружины Владислав Танасийчук.Активисты дружины выявляют и помогают блокировать в соцсетях страницы и группы с русофобскими высказываниями, негативной или ложной информацией, призывами к терроризму, а также размещающие фото и видео насильственного характера."Участники сообщества в этом году заблокировали 1915 страниц ЦИПсО Украины во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", 363 паблика в "ВК", "ОК" и Telegram, 11 проукраинских песен на "Яндекс.Музыке", 182 видеоролика на YouTube Shorts, а также три мошеннических сайта", — сказал он. Танасийчук отметил, что благодаря дружинникам 15 аккаунтов военных ВСУ попали в теневой бан TikTok.Кроме того, кибердружина добилась блокировки экстремистского ресурса в Telegram, где публиковались призывы к физическому насилию и расправе над полномочными лицами правительства и Вооруженных сил России."Каждая публикация носила в себе информацию о личных данных людей и их ближайших родственников, в том числе адреса", — пояснил руководитель дружины.Он добавил, что активисты также добились блокировки трех антироссийских пабликов, общая аудитория которых превышала 436 тысяч человек.

https://ria.ru/20241205/khakery-1987616416.html

https://ria.ru/20181205/1543688284.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, украина, одноклассники, telegram, центр информационно-психологических операций (ципсо)