Кибердружина Народного фронта заблокировала 1915 страниц ЦИПсО Украины
Кибердружина НФ за год заблокировала 1915 страниц ЦИПсО Украины в соцсетях
Кибербезопасность. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Кибердружина Народного фронта в 2024 году добилась блокировки 1,9 тысячи страниц украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", рассказал РИА Новости руководитель кибердружины Владислав Танасийчук.
Активисты дружины выявляют и помогают блокировать в соцсетях страницы и группы с русофобскими высказываниями, негативной или ложной информацией, призывами к терроризму, а также размещающие фото и видео насильственного характера.
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"Участники сообщества в этом году заблокировали 1915 страниц ЦИПсО Украины во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", 363 паблика в "ВК", "ОК" и Telegram, 11 проукраинских песен на "Яндекс.Музыке", 182 видеоролика на YouTube Shorts, а также три мошеннических сайта", — сказал он.
Танасийчук отметил, что благодаря дружинникам 15 аккаунтов военных ВСУ попали в теневой бан TikTok.
Кроме того, кибердружина добилась блокировки экстремистского ресурса в Telegram, где публиковались призывы к физическому насилию и расправе над полномочными лицами правительства и Вооруженных сил России.
"Каждая публикация носила в себе информацию о личных данных людей и их ближайших родственников, в том числе адреса", — пояснил руководитель дружины.
Он добавил, что активисты также добились блокировки трех антироссийских пабликов, общая аудитория которых превышала 436 тысяч человек.
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