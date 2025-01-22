Рейтинг@Mail.ru
Под Красноярском задержали еще одного фигуранта дела о хищении ископаемых - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 22.01.2025 (обновлено: 10:34 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/khischenie-1994920750.html
Под Красноярском задержали еще одного фигуранта дела о хищении ископаемых
Под Красноярском задержали еще одного фигуранта дела о хищении ископаемых - РИА Новости, 22.01.2025
Под Красноярском задержали еще одного фигуранта дела о хищении ископаемых
Еще один фигурант по делу о хищении полезных ископаемых на сумму свыше 2 миллиардов рублей задержан в Красноярском крае, сообщает ГСУ СК РФ по региону. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:02:00+03:00
2025-01-22T10:34:00+03:00
происшествия
красноярский край
березовский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994931218_0:0:1916:1078_1920x0_80_0_0_c65e095efc1044a2d3d7fa619babc647.png
КРАСНОЯРСК, 22 янв – РИА Новости. Еще один фигурант по делу о хищении полезных ископаемых на сумму свыше 2 миллиардов рублей задержан в Красноярском крае, сообщает ГСУ СК РФ по региону. Ранее ведомство сообщало, что хищение полезных ископаемых длились около семи лет – в период с 31 октября 2017 года по 4 ноября 2024 года. Директор коммерческой компании в сфере разработки гравийных и песчаных карьеров дал указание неустановленным лицам, в том числе из числа работников компании, на добычу песчано-гравийной смеси на двух земельных участках, расположенных вблизи поселка Березовка Березовского района Красноярского края. Фигурант действовал по сговору и не имел лицензии на добычу. В начале ноября глава компании был задержан и заключен под стражу. "В рамках расследования уголовного дела о хищении полезных ископаемых в Березовском районе на сумму более 2 миллиардов рублей задержан ещё один фигурант… установлена причастность к совершенному преступлению учредителя… коммерческой компании", - говорится в сообщении. Фигурант задержан, решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250121/tigr-1994738819.html
https://ria.ru/20241025/arest-1979959419.html
красноярский край
березовский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994931218_181:0:1618:1078_1920x0_80_0_0_904e99a6b6a8b32f46ff49d7362a8ee1.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, березовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярский край, Березовский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Красноярском задержали еще одного фигуранта дела о хищении ископаемых

СК: в Красноярском крае задержали еще одного фигуранта дела о хищении ископаемых

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/TelegramКадр видео допроса задержанного по делу о хищении полезных ископаемых на сумму свыше 2 миллиардов рублей в Красноярском крае
Кадр видео допроса задержанного по делу о хищении полезных ископаемых на сумму свыше 2 миллиардов рублей в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/Telegram
Кадр видео допроса задержанного по делу о хищении полезных ископаемых на сумму свыше 2 миллиардов рублей в Красноярском крае
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 22 янв – РИА Новости. Еще один фигурант по делу о хищении полезных ископаемых на сумму свыше 2 миллиардов рублей задержан в Красноярском крае, сообщает ГСУ СК РФ по региону.
Ранее ведомство сообщало, что хищение полезных ископаемых длились около семи лет – в период с 31 октября 2017 года по 4 ноября 2024 года. Директор коммерческой компании в сфере разработки гравийных и песчаных карьеров дал указание неустановленным лицам, в том числе из числа работников компании, на добычу песчано-гравийной смеси на двух земельных участках, расположенных вблизи поселка Березовка Березовского района Красноярского края. Фигурант действовал по сговору и не имел лицензии на добычу. В начале ноября глава компании был задержан и заключен под стражу.
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Жителя Приморья осудили за продажу шкуры амурского тигра
Вчера, 08:44
"В рамках расследования уголовного дела о хищении полезных ископаемых в Березовском районе на сумму более 2 миллиардов рублей задержан ещё один фигурант… установлена причастность к совершенному преступлению учредителя… коммерческой компании", - говорится в сообщении.
Фигурант задержан, решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.
Улики, найденные у подозреваемых в краже природного золота - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
В Якутии задержали пятерых подозреваемых в краже природного золота
25 октября 2024, 06:50
 
ПроисшествияКрасноярский крайБерезовский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала