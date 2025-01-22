https://ria.ru/20250122/khischenie-1994920750.html

Под Красноярском задержали еще одного фигуранта дела о хищении ископаемых

Под Красноярском задержали еще одного фигуранта дела о хищении ископаемых - РИА Новости, 22.01.2025

Под Красноярском задержали еще одного фигуранта дела о хищении ископаемых

Еще один фигурант по делу о хищении полезных ископаемых на сумму свыше 2 миллиардов рублей задержан в Красноярском крае, сообщает ГСУ СК РФ по региону. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:02:00+03:00

2025-01-22T09:02:00+03:00

2025-01-22T10:34:00+03:00

происшествия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 22 янв – РИА Новости. Еще один фигурант по делу о хищении полезных ископаемых на сумму свыше 2 миллиардов рублей задержан в Красноярском крае, сообщает ГСУ СК РФ по региону. Ранее ведомство сообщало, что хищение полезных ископаемых длились около семи лет – в период с 31 октября 2017 года по 4 ноября 2024 года. Директор коммерческой компании в сфере разработки гравийных и песчаных карьеров дал указание неустановленным лицам, в том числе из числа работников компании, на добычу песчано-гравийной смеси на двух земельных участках, расположенных вблизи поселка Березовка Березовского района Красноярского края. Фигурант действовал по сговору и не имел лицензии на добычу. В начале ноября глава компании был задержан и заключен под стражу. "В рамках расследования уголовного дела о хищении полезных ископаемых в Березовском районе на сумму более 2 миллиардов рублей задержан ещё один фигурант… установлена причастность к совершенному преступлению учредителя… коммерческой компании", - говорится в сообщении. Фигурант задержан, решается вопрос о мере пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250121/tigr-1994738819.html

https://ria.ru/20241025/arest-1979959419.html

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происшествия, красноярский край, березовский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)