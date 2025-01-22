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Жительница Харькова рассказала о ситуации с рабочими местами с бронью - РИА Новости, 22.01.2025
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02:22 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/kharkov-1994902962.html
Жительница Харькова рассказала о ситуации с рабочими местами с бронью
Жительница Харькова рассказала о ситуации с рабочими местами с бронью - РИА Новости, 22.01.2025
Жительница Харькова рассказала о ситуации с рабочими местами с бронью
Все рабочие места на критически важных предприятиях Харькова, дающие право на бронь от мобилизации в ВСУ, заняты "своими" людьми, устроенными туда по... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T02:22:00+03:00
2025-01-22T02:22:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Все рабочие места на критически важных предприятиях Харькова, дающие право на бронь от мобилизации в ВСУ, заняты "своими" людьми, устроенными туда по знакомству, рассказала РИА Новости жительница города. Кабмин Украины 14 января разрешил критически важным предприятиям перебронировать сотрудников, не дожидаясь окончания сроков действия предыдущей брони от мобилизации (28 февраля 2025 года). Эта норма будет действовать с 22 января по 1 марта для предприятий, которые обновили статус критически важных. "На критически важных предприятиях все места заняты "своими" людьми, им дают бронь, это официальная возможность их не мобилизовать", - сказала собеседница агентства. Остальных жителей, не имеющих "связей", мобилизуют, по ее словам, вне зависимости от специальности. Житель Житомирской области рассказал РИА Новости, что там "все предприятия закрыли, работы нет, поэтому бронь практически негде получить, мужчин на улицах практически не видно". "Там, где еще что-то работает, платят меньше прожиточного минимума, но брони там нет", - добавил он. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250116/bunt-1994083550.html
https://ria.ru/20250116/ukraina-1993976380.html
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в мире, украина, харьков
В мире, Украина, Харьков
Жительница Харькова рассказала о ситуации с рабочими местами с бронью

Жительница Харькова: все рабочие места с бронью заняты людьми со связями

© AP Photo / Felipe DanaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Харьков. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Все рабочие места на критически важных предприятиях Харькова, дающие право на бронь от мобилизации в ВСУ, заняты "своими" людьми, устроенными туда по знакомству, рассказала РИА Новости жительница города.
Кабмин Украины 14 января разрешил критически важным предприятиям перебронировать сотрудников, не дожидаясь окончания сроков действия предыдущей брони от мобилизации (28 февраля 2025 года). Эта норма будет действовать с 22 января по 1 марта для предприятий, которые обновили статус критически важных.
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"На критически важных предприятиях все места заняты "своими" людьми, им дают бронь, это официальная возможность их не мобилизовать", - сказала собеседница агентства.
Остальных жителей, не имеющих "связей", мобилизуют, по ее словам, вне зависимости от специальности.
Житель Житомирской области рассказал РИА Новости, что там "все предприятия закрыли, работы нет, поэтому бронь практически негде получить, мужчин на улицах практически не видно".
"Там, где еще что-то работает, платят меньше прожиточного минимума, но брони там нет", - добавил он.
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На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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