https://ria.ru/20250122/keller-1995029770.html

Трамп помиловал спортсмена Келлера за штурм Капитолия

Трамп помиловал спортсмена Келлера за штурм Капитолия - РИА Новости, 22.01.2025

Трамп помиловал спортсмена Келлера за штурм Капитолия

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию американец Клит Келлер получил помилование от президента США Дональда Трампа за участие в штурме Капитолия в 2021... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T18:40:00+03:00

2025-01-22T18:40:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по плаванию американец Клит Келлер получил помилование от президента США Дональда Трампа за участие в штурме Капитолия в 2021 году, сообщает The Washington Post. В декабре 2023 года Келлер был приговорен к трем годам условного заключения, а также к шести месяцам домашнего ареста и 360 часам общественных работ. Федеральные прокуроры добивались десяти месяцев тюремного заключения экс-пловца. Трамп после вступления в должность президента подписал указ о помиловании около 1,5 тысячи осужденных за штурм Капитолия. "Проснувшись утром, я подумал: "Боже мой, это закончилось. Мне больше не нужно отмечаться у своего инспектора по надзору". Это просто потрясающее чувство облегчения. Я знаю, что мои действия действительно разозлили и причинили боль миллионам американцев, я действовал не думая. Я действительно сожалею о своих действиях в тот день. Я люблю эту страну и благодарен, что у меня теперь есть возможность двигаться вперед", - сказал Келлер. Сторонники Трампа напали на Капитолий 6 января 2021 года, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы по обвинениям, связанным с участием в штурме. В сентябре 2021 года Келлер признал себя виновным по одному из семи пунктов обвинения в препятствовании официальному разбирательству. Экс-пловец признал незаконное проникновение в Капитолий, а также выразил желание сотрудничать со следствием в обмен на снятие остальных обвинений. Келлеру 42 года, он входил в состав сборной США на трех Олимпиадах и завоевал пять медалей, включая два золота.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994724723.html

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в мире, олимпийские игры, сша, клит келлер, дональд трамп, джо байден