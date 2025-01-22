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В Казани допросили остеопата, в кабинете которой умер ребенок - РИА Новости, 22.01.2025
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15:42 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/kazan-1994992084.html
В Казани допросили остеопата, в кабинете которой умер ребенок
В Казани допросили остеопата, в кабинете которой умер ребенок - РИА Новости, 22.01.2025
В Казани допросили остеопата, в кабинете которой умер ребенок
Остеопат Ляйля Байрамова, в кабинете которой умер годовалый ребенок, допрошена, в ее частном медцентре в Казани прошли обыски и выемка документов, сообщили РИА... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:42:00+03:00
2025-01-22T15:42:00+03:00
происшествия
казань
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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КАЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Остеопат Ляйля Байрамова, в кабинете которой умер годовалый ребенок, допрошена, в ее частном медцентре в Казани прошли обыски и выемка документов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Татарстана. По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, 20 января в одном из медицинских центров в Казани скончался ребенок 2023 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Назначены необходимые экспертизы. "Байрамова сегодня допрошена, в медцентре прошли обыски, выемка документов", - сказал собеседник агентства. По его информации, Байрамова пока отпущена. Собеседник также уточнил, что, по предварительной информации, у скончавшегося ребенка было генетическое заболевание. Ранее управление Росздравнадзора по Татарстану заявило, что выясняет причины смерти ребенка на приеме у остеопата в частной клинике в Казани. О своей проверке сообщала и прокуратура.
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происшествия, казань, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Казань, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Казани допросили остеопата, в кабинете которой умер ребенок

В Казани допросили остеопата, в кабинете которой умер годовалый ребенок

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАвтомобиль МВД
Автомобиль МВД - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КАЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Остеопат Ляйля Байрамова, в кабинете которой умер годовалый ребенок, допрошена, в ее частном медцентре в Казани прошли обыски и выемка документов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Татарстана.
По данным следственного управления СК РФ по Татарстану, 20 января в одном из медицинских центров в Казани скончался ребенок 2023 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Назначены необходимые экспертизы.
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"Байрамова сегодня допрошена, в медцентре прошли обыски, выемка документов", - сказал собеседник агентства.
По его информации, Байрамова пока отпущена.
Собеседник также уточнил, что, по предварительной информации, у скончавшегося ребенка было генетическое заболевание.
Ранее управление Росздравнадзора по Татарстану заявило, что выясняет причины смерти ребенка на приеме у остеопата в частной клинике в Казани. О своей проверке сообщала и прокуратура.
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