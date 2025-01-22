https://ria.ru/20250122/katyusha-1995032962.html
Китайская делегация навестила Катюшу в Московском зоопарке
Китайская делегация навестила Катюшу в Московском зоопарке - РИА Новости, 22.01.2025
Китайская делегация навестила Катюшу в Московском зоопарке
Китайская делегация в среду познакомилась с условиями содержания больших панд в Московском зоопарке и навестила Катюшу, сообщила генеральный директор столичного РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T18:59:00+03:00
2025-01-22T18:59:00+03:00
2025-01-22T18:59:00+03:00
китай
светлана акулова
московский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994278486_0:104:3302:1961_1920x0_80_0_0_95966e3e322497b1e6532ccd35ec9508.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Китайская делегация в среду познакомилась с условиями содержания больших панд в Московском зоопарке и навестила Катюшу, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. Она уточнила, что в зоопарке состоялась встреча с супругой чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации Гао Янь. На встрече также присутствовали советник-посланник по культуре Фэн Литао, второй секретарь посольства Китая Лю Ян, второй секретарь посольства Китая Е Тин. "В рамках визита гости посетили Московский зоопарк, где познакомились с условиями содержания больших панд. Они навестили нашу любимицу Катюшу, которая неизменно вызывает восхищение у всех посетителей", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Гендиректор добавила, что представители китайской делегации высоко оценили усилия зоопарка по созданию максимально комфортных условий для животных и выразили благодарность за заботу и внимание к сохранению редких видов. "Этот визит стал еще одним важным шагом на пути укрепления российско-китайских отношений, основанных на взаимном уважении и общей заботе о природе", - отметила Акулова.
https://ria.ru/20241218/katyusha-1990013608.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994278486_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_ea4653c2c9d34f2072a9b44e82da7259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, светлана акулова, московский зоопарк, общество
Китай, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
Китайская делегация навестила Катюшу в Московском зоопарке
Китайская делегация навестила панду Катюшу в Московском зоопарке