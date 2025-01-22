https://ria.ru/20250122/katyusha-1995032962.html

Китайская делегация навестила Катюшу в Московском зоопарке

Китайская делегация навестила Катюшу в Московском зоопарке - РИА Новости, 22.01.2025

Китайская делегация навестила Катюшу в Московском зоопарке

Китайская делегация в среду познакомилась с условиями содержания больших панд в Московском зоопарке и навестила Катюшу, сообщила генеральный директор столичного РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T18:59:00+03:00

2025-01-22T18:59:00+03:00

2025-01-22T18:59:00+03:00

китай

светлана акулова

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Китайская делегация в среду познакомилась с условиями содержания больших панд в Московском зоопарке и навестила Катюшу, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. Она уточнила, что в зоопарке состоялась встреча с супругой чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации Гао Янь. На встрече также присутствовали советник-посланник по культуре Фэн Литао, второй секретарь посольства Китая Лю Ян, второй секретарь посольства Китая Е Тин. "В рамках визита гости посетили Московский зоопарк, где познакомились с условиями содержания больших панд. Они навестили нашу любимицу Катюшу, которая неизменно вызывает восхищение у всех посетителей", - написала Акулова в своем Telegram-канале. Гендиректор добавила, что представители китайской делегации высоко оценили усилия зоопарка по созданию максимально комфортных условий для животных и выразили благодарность за заботу и внимание к сохранению редких видов. "Этот визит стал еще одним важным шагом на пути укрепления российско-китайских отношений, основанных на взаимном уважении и общей заботе о природе", - отметила Акулова.

https://ria.ru/20241218/katyusha-1990013608.html

китай

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китай, светлана акулова, московский зоопарк, общество