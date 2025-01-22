https://ria.ru/20250122/katar-1994976780.html

Axios: в Катаре призвали ко второму этапу переговоров соглашения по Газе

Axios: в Катаре призвали ко второму этапу переговоров соглашения по Газе - РИА Новости, 22.01.2025

Axios: в Катаре призвали ко второму этапу переговоров соглашения по Газе

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани выразил желание досрочно начать переговоры о втором этапе соглашения по сектору Газа,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T14:12:00+03:00

2025-01-22T14:12:00+03:00

2025-01-22T15:25:00+03:00

катар

в мире

израиль

египет

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994441711_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_154ff9dd73c8e2a8e84a8af5b171ae99.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани выразил желание досрочно начать переговоры о втором этапе соглашения по сектору Газа, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.На 16-й день перемирия стороны конфликта - Израиль и палестинское движение ХАМАС - ранее обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса в лице Катара, Египта и США ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады."Премьер-министр Катара... хочет начать переговоры по второму этапу сделки по заложникам как можно скорее - даже до 16-го дня действия режима прекращения огня в Газе", - написал Равид на своей странице в соцсети X.Как рассказал премьер Катара в интервью журналисту на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, в конце текущей недели он проведет разговор с главой израильской разведывательной службы Моссад Давидом Барнеа и затронет тему переговоров по второму этапу сделки. При этом он подчеркнул, что Катар настаивает на них, пишет Равид.Израильский чиновник в разговоре с журналистом подтвердил, что Израиль "без проблем" может приступить к обсуждению второго этапа сделки, и отметил, что, скорее всего, они продлятся долго. По его словам, в ходе переговоров по второму этапу сделки Израиль потребует, чтобы сектором Газа правила некая другая политическая сила, а не движение ХАМАС.Стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США ранее договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250121/gaza-1994761424.html

https://ria.ru/20250120/lavrov-1994652876.html

https://ria.ru/20250121/trufanov-1994755113.html

катар

израиль

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

катар, в мире, израиль, египет, хамас