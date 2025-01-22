Рейтинг@Mail.ru
Axios: в Катаре призвали ко второму этапу переговоров соглашения по Газе - РИА Новости, 22.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 22.01.2025 (обновлено: 15:25 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/katar-1994976780.html
Axios: в Катаре призвали ко второму этапу переговоров соглашения по Газе
Axios: в Катаре призвали ко второму этапу переговоров соглашения по Газе - РИА Новости, 22.01.2025
Axios: в Катаре призвали ко второму этапу переговоров соглашения по Газе
Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани выразил желание досрочно начать переговоры о втором этапе соглашения по сектору Газа,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T14:12:00+03:00
2025-01-22T15:25:00+03:00
катар
в мире
израиль
египет
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994441711_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_154ff9dd73c8e2a8e84a8af5b171ae99.jpg
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани выразил желание досрочно начать переговоры о втором этапе соглашения по сектору Газа, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.На 16-й день перемирия стороны конфликта - Израиль и палестинское движение ХАМАС - ранее обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса в лице Катара, Египта и США ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады."Премьер-министр Катара... хочет начать переговоры по второму этапу сделки по заложникам как можно скорее - даже до 16-го дня действия режима прекращения огня в Газе", - написал Равид на своей странице в соцсети X.Как рассказал премьер Катара в интервью журналисту на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, в конце текущей недели он проведет разговор с главой израильской разведывательной службы Моссад Давидом Барнеа и затронет тему переговоров по второму этапу сделки. При этом он подчеркнул, что Катар настаивает на них, пишет Равид.Израильский чиновник в разговоре с журналистом подтвердил, что Израиль "без проблем" может приступить к обсуждению второго этапа сделки, и отметил, что, скорее всего, они продлятся долго. По его словам, в ходе переговоров по второму этапу сделки Израиль потребует, чтобы сектором Газа правила некая другая политическая сила, а не движение ХАМАС.Стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США ранее договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250121/gaza-1994761424.html
https://ria.ru/20250120/lavrov-1994652876.html
https://ria.ru/20250121/trufanov-1994755113.html
катар
израиль
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994441711_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3fddc512506e41ad706ffe808c380fb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
катар, в мире, израиль, египет, хамас
Катар, В мире, Израиль, Египет, ХАМАС
Axios: в Катаре призвали ко второму этапу переговоров соглашения по Газе

Журналист Axios: премьер Катара призвал ко второму этапу переговоров по Газе

© AP Photo / Maya AlleruzzoФото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа
Фото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Фото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани выразил желание досрочно начать переговоры о втором этапе соглашения по сектору Газа, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
На 16-й день перемирия стороны конфликта - Израиль и палестинское движение ХАМАС - ранее обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса в лице Катара, Египта и США ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Посол России в Израиле рассказал о согражданах в секторе Газа
Вчера, 11:21
"Премьер-министр Катара... хочет начать переговоры по второму этапу сделки по заложникам как можно скорее - даже до 16-го дня действия режима прекращения огня в Газе", - написал Равид на своей странице в соцсети X.
Как рассказал премьер Катара в интервью журналисту на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, в конце текущей недели он проведет разговор с главой израильской разведывательной службы Моссад Давидом Барнеа и затронет тему переговоров по второму этапу сделки. При этом он подчеркнул, что Катар настаивает на них, пишет Равид.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Лавров заявил о работе над освобождением россиянина в рамках сделки по Газе
20 января, 16:55
Израильский чиновник в разговоре с журналистом подтвердил, что Израиль "без проблем" может приступить к обсуждению второго этапа сделки, и отметил, что, скорее всего, они продлятся долго. По его словам, в ходе переговоров по второму этапу сделки Израиль потребует, чтобы сектором Газа правила некая другая политическая сила, а не движение ХАМАС.
Стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США ранее договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Исламский джихад опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Посол России в Израиле рассказал о состоянии заложника Труфанова
Вчера, 10:57
 
КатарВ миреИзраильЕгипетХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала