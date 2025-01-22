Axios: в Катаре призвали ко второму этапу переговоров соглашения по Газе
Журналист Axios: премьер Катара призвал ко второму этапу переговоров по Газе
© AP Photo / Maya AlleruzzoФото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Фото заложников, удерживаемых Хамасом в секторе Газа
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани выразил желание досрочно начать переговоры о втором этапе соглашения по сектору Газа, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.
На 16-й день перемирия стороны конфликта - Израиль и палестинское движение ХАМАС - ранее обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса в лице Катара, Египта и США ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
"Премьер-министр Катара... хочет начать переговоры по второму этапу сделки по заложникам как можно скорее - даже до 16-го дня действия режима прекращения огня в Газе", - написал Равид на своей странице в соцсети X.
Как рассказал премьер Катара в интервью журналисту на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, в конце текущей недели он проведет разговор с главой израильской разведывательной службы Моссад Давидом Барнеа и затронет тему переговоров по второму этапу сделки. При этом он подчеркнул, что Катар настаивает на них, пишет Равид.
Израильский чиновник в разговоре с журналистом подтвердил, что Израиль "без проблем" может приступить к обсуждению второго этапа сделки, и отметил, что, скорее всего, они продлятся долго. По его словам, в ходе переговоров по второму этапу сделки Израиль потребует, чтобы сектором Газа правила некая другая политическая сила, а не движение ХАМАС.
Стороны конфликта при посредничестве Катара, Египта и США ранее договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Первый этап сделки предполагает освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных. Израильские войска должны отойти к границам сектора Газа, хотя пока и останутся в их пределах. С первого дня перемирия возрастут поставки гуманитарной помощи - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.