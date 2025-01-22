Президент Панамы напомнил, что Панамский канал не был подарком от США
Президент Панамы Мулино снова подчеркнул принадлежность стране Панамского канала
Панамский канал со стороны Тихого океана. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Панамы Хосе Рауль Мулино на Всемирном экономическом форуме в Давосе снова подчеркнул принадлежность стране Панамского канала, напомнив, что он не был подарком от США.
"Панамский канал принадлежит Панаме. Это не подарок", - заявил Мулино в ходе своего выступления, трансляция проводилась на сайте Всемирного экономического форума.
Президент Панамы напомнил о том, что Панамский канал принадлежит государству на основании договора.
Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что США намерены вернуть себе контроль над Панамским каналом, который, по его словам, "был передан Панаме", но теперь попал под влияние Китая. Он также обвинил Панаму в несправедливом обращении с американскими судами, включая военно-морские корабли США, отметив, что Соединенные Штаты сталкиваются с завышенными тарифами за использование канала. Лидер Панамы Хосе Рауль Мулино решительно отверг заявления Трампа о намерении получить контроль над Панамским каналом.
Панамский канал - искусственный водный путь на территории Панамы в Центральной Америке, пересекающий Панамский перешеек в его наиболее низкой части и связывающий Атлантический и Тихий океаны. Это один из важнейших транспортных водных путей международного значения.
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