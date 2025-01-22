https://ria.ru/20250122/izrail-1995051234.html
ЦАХАЛ заявила об "угрозах" своим военным в Газе
ЦАХАЛ заявила об "угрозах" своим военным в Газе - РИА Новости, 22.01.2025
ЦАХАЛ заявила об "угрозах" своим военным в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что, несмотря на режим прекращения огня, зафиксировала угрозы военным в секторе Газа и приняла меры. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T23:27:00+03:00
2025-01-22T23:27:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что, несмотря на режим прекращения огня, зафиксировала угрозы военным в секторе Газа и приняла меры. "За прошедший день солдаты ЦАХАЛ принимали меры в отношении угроз, возникших для них в секторе Газа, несмотря на условия прекращения огня, которое вступило в силу", — говорится в материале. Как отмечается, на юге сектора войска ЦАХАЛ обнаружили нескольких вооруженных людей, "представлявших угрозу". Согласно заявлению, они приняли меры для нейтрализации "угрозы" и ликвидации члена палестинского движения "Исламский джихад" Акрама Атефа Фархана Занона. Кроме того, в документе говорится, что в нескольких районах сектора Газа обнаружили людей в масках, приближавшихся к военным. Израильские солдаты в ответ произвели предупредительные выстрелы, сказано в заявлении.Сделка Израиля и ХАМАСНа минувшей неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня.Первый этап перемирия предполагает:На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Это второе перемирие за время конфликта, первое — в ноябре 2023 года — продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250119/izrail-1994522535.html
https://ria.ru/20250121/gaza-1994761424.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, рафах (провинция), исламский джихад
В мире, Рафах (провинция), Исламский джихад
ЦАХАЛ заявила об "угрозах" своим военным в Газе
Армия Израиля заявила, что зафиксировала угрозы своим военным в секторе Газа
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что, несмотря на режим прекращения огня, зафиксировала угрозы военным в секторе Газа и приняла меры.
"За прошедший день солдаты ЦАХАЛ принимали меры в отношении угроз, возникших для них в секторе Газа, несмотря на условия прекращения огня, которое вступило в силу", — говорится в материале.
Палестинское агентство Safa со ссылкой на местного корреспондента ранее в среду передавало, что израильские военные открыли огонь в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня, в результате чего погиб один человек, ранены еще четыре.
Как отмечается, на юге сектора войска ЦАХАЛ обнаружили нескольких вооруженных людей, "представлявших угрозу". Согласно заявлению, они приняли меры для нейтрализации "угрозы" и ликвидации члена палестинского движения "Исламский джихад
" Акрама Атефа Фархана Занона.
Кроме того, в документе говорится, что в нескольких районах сектора Газа обнаружили людей в масках, приближавшихся к военным. Израильские солдаты в ответ произвели предупредительные выстрелы, сказано в заявлении.
На минувшей неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара
, Египта и США
договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня.
Первый этап перемирия предполагает:
- освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных;
- отход военных ЦАХАЛ к границам сектора Газа, при этом они пока останутся в их пределах;
- поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 фур с топливом;
- палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Это второе перемирие за время конфликта, первое — в ноябре 2023 года — продержалось всего шесть дней.