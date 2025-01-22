https://ria.ru/20250122/izrail-1995051234.html

ЦАХАЛ заявила об "угрозах" своим военным в Газе

ЦАХАЛ заявила об "угрозах" своим военным в Газе - РИА Новости, 22.01.2025

ЦАХАЛ заявила об "угрозах" своим военным в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что, несмотря на режим прекращения огня, зафиксировала угрозы военным в секторе Газа и приняла меры. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T23:27:00+03:00

2025-01-22T23:27:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что, несмотря на режим прекращения огня, зафиксировала угрозы военным в секторе Газа и приняла меры. "За прошедший день солдаты ЦАХАЛ принимали меры в отношении угроз, возникших для них в секторе Газа, несмотря на условия прекращения огня, которое вступило в силу", — говорится в материале. Как отмечается, на юге сектора войска ЦАХАЛ обнаружили нескольких вооруженных людей, "представлявших угрозу". Согласно заявлению, они приняли меры для нейтрализации "угрозы" и ликвидации члена палестинского движения "Исламский джихад" Акрама Атефа Фархана Занона. Кроме того, в документе говорится, что в нескольких районах сектора Газа обнаружили людей в масках, приближавшихся к военным. Израильские солдаты в ответ произвели предупредительные выстрелы, сказано в заявлении.Сделка Израиля и ХАМАСНа минувшей неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня.Первый этап перемирия предполагает:На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Это второе перемирие за время конфликта, первое — в ноябре 2023 года — продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250119/izrail-1994522535.html

https://ria.ru/20250121/gaza-1994761424.html

https://ria.ru/20250122/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рафах (провинция), исламский джихад