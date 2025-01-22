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В России снизились цены на красную икру - РИА Новости, 22.01.2025
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15:11 22.01.2025 (обновлено: 16:22 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/ikra-1994989264.html
В России снизились цены на красную икру
В России снизились цены на красную икру - РИА Новости, 22.01.2025
В России снизились цены на красную икру
Красная икра в России продолжила дешеветь, так цены на нее на четвертой неделе января на 10% меньше декабрьских значений и на 15-20% ниже, чем в ноябре, сообщил РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:11:00+03:00
2025-01-22T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Красная икра в России продолжила дешеветь, так цены на нее на четвертой неделе января на 10% меньше декабрьских значений и на 15-20% ниже, чем в ноябре, сообщил Рыбный союз. "На четвертой неделе января мы фиксируем очередное снижение цен на лососевую икру по всем видам. Маркер цены - стоимость продукции в крупнейшей специализированной сети: 1 кг икры горбуши продается в диапазоне 8-10,6 тысячи рублей, кеты - 9,8 тысячи рублей, кижуча - 11,6 тысячи рублей, нерки - 9,6 тысячи рублей. Это примерно на 10% меньше цен декабря и на 15-20% ниже стоимости икры в ноябре", - приводится в сообщении слова председателя Рыбного союза Александра Панина. "Прогноз Рыбного Союза о том, что цена в 13 тыс. рублей за килограмм красной икры была явно "перегретой" и в декабре-январе будет снижение, полностью подтверждаются рынком", - добавил председатель союза.Там добавили, что за год россияне потребляют около 12-14 тысячи тонн красной икры. Но, учитывая ценовую корректировку, в 2024 году потребление оценивается на уровне около 10-11 тысячи тонн. В декабре Панин заявлял о снижении цен на красную икру с середины ноября и прогнозировал, что после Нового года она подешевеет еще на 10%. Кроме того, отмечал глава Рыбного союза, в активный сезон продаж продается соленая икра, а после праздников - уже солено-мороженая, чьи вкусовые характеристики немного ниже, как и ее цена.
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россия, общество
Россия, Общество
В России снизились цены на красную икру

Рыбный союз: красная икра в России продолжает дешеветь

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПродажа красной икры
Продажа красной икры - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Продажа красной икры. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Красная икра в России продолжила дешеветь, так цены на нее на четвертой неделе января на 10% меньше декабрьских значений и на 15-20% ниже, чем в ноябре, сообщил Рыбный союз.
"На четвертой неделе января мы фиксируем очередное снижение цен на лососевую икру по всем видам. Маркер цены - стоимость продукции в крупнейшей специализированной сети: 1 кг икры горбуши продается в диапазоне 8-10,6 тысячи рублей, кеты - 9,8 тысячи рублей, кижуча - 11,6 тысячи рублей, нерки - 9,6 тысячи рублей. Это примерно на 10% меньше цен декабря и на 15-20% ниже стоимости икры в ноябре", - приводится в сообщении слова председателя Рыбного союза Александра Панина.
"Прогноз Рыбного Союза о том, что цена в 13 тыс. рублей за килограмм красной икры была явно "перегретой" и в декабре-январе будет снижение, полностью подтверждаются рынком", - добавил председатель союза.
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Там добавили, что за год россияне потребляют около 12-14 тысячи тонн красной икры. Но, учитывая ценовую корректировку, в 2024 году потребление оценивается на уровне около 10-11 тысячи тонн.
В декабре Панин заявлял о снижении цен на красную икру с середины ноября и прогнозировал, что после Нового года она подешевеет еще на 10%. Кроме того, отмечал глава Рыбного союза, в активный сезон продаж продается соленая икра, а после праздников - уже солено-мороженая, чьи вкусовые характеристики немного ниже, как и ее цена.
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