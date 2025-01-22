https://ria.ru/20250122/ikra-1994989264.html

В России снизились цены на красную икру

В России снизились цены на красную икру - РИА Новости, 22.01.2025

В России снизились цены на красную икру

Красная икра в России продолжила дешеветь, так цены на нее на четвертой неделе января на 10% меньше декабрьских значений и на 15-20% ниже, чем в ноябре, сообщил РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T15:11:00+03:00

2025-01-22T15:11:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Красная икра в России продолжила дешеветь, так цены на нее на четвертой неделе января на 10% меньше декабрьских значений и на 15-20% ниже, чем в ноябре, сообщил Рыбный союз. "На четвертой неделе января мы фиксируем очередное снижение цен на лососевую икру по всем видам. Маркер цены - стоимость продукции в крупнейшей специализированной сети: 1 кг икры горбуши продается в диапазоне 8-10,6 тысячи рублей, кеты - 9,8 тысячи рублей, кижуча - 11,6 тысячи рублей, нерки - 9,6 тысячи рублей. Это примерно на 10% меньше цен декабря и на 15-20% ниже стоимости икры в ноябре", - приводится в сообщении слова председателя Рыбного союза Александра Панина. "Прогноз Рыбного Союза о том, что цена в 13 тыс. рублей за килограмм красной икры была явно "перегретой" и в декабре-январе будет снижение, полностью подтверждаются рынком", - добавил председатель союза.Там добавили, что за год россияне потребляют около 12-14 тысячи тонн красной икры. Но, учитывая ценовую корректировку, в 2024 году потребление оценивается на уровне около 10-11 тысячи тонн. В декабре Панин заявлял о снижении цен на красную икру с середины ноября и прогнозировал, что после Нового года она подешевеет еще на 10%. Кроме того, отмечал глава Рыбного союза, в активный сезон продаж продается соленая икра, а после праздников - уже солено-мороженая, чьи вкусовые характеристики немного ниже, как и ее цена.

https://ria.ru/20250116/rospotrebnadzor-1993961983.html

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