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В Харькове прогремел новый взрыв - РИА Новости, 22.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:58 22.01.2025 (обновлено: 23:59 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/harkov-1995053073.html
В Харькове прогремел новый взрыв
В Харькове прогремел новый взрыв - РИА Новости, 22.01.2025
В Харькове прогремел новый взрыв
Новый взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T23:58:00+03:00
2025-01-22T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Ранее дважды сообщалось о взрывах в Харькове. В Харьковской области объявлена воздушная тревога. "В Харькове снова был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьков, россия, харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Харькове прогремел новый взрыв

В Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел новый взрыв

CC BY 2.0 / Dmitriy Vasilenko / DSC_1300Харьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
CC BY 2.0 / Dmitriy Vasilenko / DSC_1300
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов.
Ранее дважды сообщалось о взрывах в Харькове. В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
«
"В Харькове снова был слышен взрыв, вероятно, за пределами города", - сообщает телеканал.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияХарьковская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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