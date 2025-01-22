https://ria.ru/20250122/grenlandija-1994910868.html

Гренландский депутат заявил, что страна не намерена создавать свою армию

Гренландский депутат заявил, что страна не намерена создавать свою армию - РИА Новости, 22.01.2025

Гренландский депутат заявил, что страна не намерена создавать свою армию

Гренландия не намерена создавать собственную национальную армию, заявил в интервью РИА Новости депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T06:15:00+03:00

2025-01-22T06:15:00+03:00

2025-01-22T06:16:00+03:00

в мире

гренландия

сша

дания

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/08/1992848907_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9281f4d5549c4580a3e3dca24f27c5d0.jpg

НУУК (Гренландия), 22 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия не намерена создавать собственную национальную армию, заявил в интервью РИА Новости депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер. "Нет. В Исландии, например, нет армии. И мы тоже не стремимся к созданию гренландской армии. Но если какая-то армия будет здесь работать, ей придется уважать наши артефакты, наш флаг, культуру и язык", - сказал он. Фенкер добавил, что американские солдаты, базирующиеся на острове, больше уважают местную культуру, чем датские солдаты. В начале мая 2024 года глава датского минобороны Троельс Лунд Поульсен заявил, что правительство страны рассматривает вопрос об усилении военного присутствия в Гренландии. Отмечалось, что среди прочего рассматривается возможность размещения частей Арктического командования в Кангерлуссуаке. Поульсен подчеркнул, что рассматривается вопрос о том, каким образом вооруженные силы будут развивать местный аэродром. Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993937302.html

https://ria.ru/20250120/grenlandiya-1994612112.html

гренландия

сша

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп