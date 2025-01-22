Гренландский депутат заявил, что страна не намерена создавать свою армию
Депутат Фенкер: Гренландия не намерена создавать собственную национальную армию
Город Нуук на острове Гренландия. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 22 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия не намерена создавать собственную национальную армию, заявил в интервью РИА Новости депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.
"Нет. В Исландии, например, нет армии. И мы тоже не стремимся к созданию гренландской армии. Но если какая-то армия будет здесь работать, ей придется уважать наши артефакты, наш флаг, культуру и язык", - сказал он.
Фенкер добавил, что американские солдаты, базирующиеся на острове, больше уважают местную культуру, чем датские солдаты.
В начале мая 2024 года глава датского минобороны Троельс Лунд Поульсен заявил, что правительство страны рассматривает вопрос об усилении военного присутствия в Гренландии. Отмечалось, что среди прочего рассматривается возможность размещения частей Арктического командования в Кангерлуссуаке. Поульсен подчеркнул, что рассматривается вопрос о том, каким образом вооруженные силы будут развивать местный аэродром.
Президент США Дональд Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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