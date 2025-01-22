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Гренландия хочет вступить в ВТО, заявил депутат - РИА Новости, 22.01.2025
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04:16 22.01.2025 (обновлено: 04:17 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/grenlandija-1994906533.html
Гренландия хочет вступить в ВТО, заявил депутат
Гренландия хочет вступить в ВТО, заявил депутат - РИА Новости, 22.01.2025
Гренландия хочет вступить в ВТО, заявил депутат
Гренландия хочет стать членом Всемирной торговой организации (ВТО), как и Фарерские острова, которые также официально находятся под контролем Дании, заявил в... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T04:16:00+03:00
2025-01-22T04:17:00+03:00
фарерские острова
дания
гренландия
всемирная торговая организация (вто)
в мире
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НУУК (Гренландия), 22 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия хочет стать членом Всемирной торговой организации (ВТО), как и Фарерские острова, которые также официально находятся под контролем Дании, заявил в интервью РИА Новости гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер. "Да, и я думаю, что Фарерские острова сейчас работают над этим, и мы обычно следуем за ними... Мы всегда немного следим друг за другом. Вы знаете, если мы приобретаем навыки в чем-то, это делают Фарерские острова, и, если они что-то делают, мы тоже это делаем. Итак, поскольку они начали процесс вступления в ВТО, это то, что мы тоже будем делать", - сказал он. В начале января Фарерские острова официально объявили Дании, что хотят начать процедуру вступления в ВТО. Всемирная торговая организация (ВТО; World Trade Organization, WTO) – международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли посредством содействия сокращению и устранению торговых барьеров.
https://ria.ru/20250120/grenlandiya-1994541327.html
https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993937302.html
фарерские острова
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фарерские острова, дания, гренландия, всемирная торговая организация (вто), в мире
Фарерские острова, Дания, Гренландия, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Гренландия хочет вступить в ВТО, заявил депутат

Депутат Фенкер: Гренландия хочет стать членом ВТО, как и Фарерские острова

© РИА НовостиГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости
Гренландия. Архивное фото
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НУУК (Гренландия), 22 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия хочет стать членом Всемирной торговой организации (ВТО), как и Фарерские острова, которые также официально находятся под контролем Дании, заявил в интервью РИА Новости гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер.
"Да, и я думаю, что Фарерские острова сейчас работают над этим, и мы обычно следуем за ними... Мы всегда немного следим друг за другом. Вы знаете, если мы приобретаем навыки в чем-то, это делают Фарерские острова, и, если они что-то делают, мы тоже это делаем. Итак, поскольку они начали процесс вступления в ВТО, это то, что мы тоже будем делать", - сказал он.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Гренландия хотела бы войти в состав ООН, заявил депутат
20 января, 06:51
В начале января Фарерские острова официально объявили Дании, что хотят начать процедуру вступления в ВТО.
Всемирная торговая организация (ВТО; World Trade Organization, WTO) – международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли посредством содействия сокращению и устранению торговых барьеров.
Тасиилак, Гренландия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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16 января, 03:11
 
Фарерские островаДанияГренландияВсемирная торговая организация (ВТО)В мире
 
 
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