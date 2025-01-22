https://ria.ru/20250122/grenlandija-1994906533.html
Гренландия хочет вступить в ВТО, заявил депутат
Гренландия хочет вступить в ВТО, заявил депутат - РИА Новости, 22.01.2025
Гренландия хочет вступить в ВТО, заявил депутат
Гренландия хочет стать членом Всемирной торговой организации (ВТО), как и Фарерские острова, которые также официально находятся под контролем Дании, заявил в... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T04:16:00+03:00
2025-01-22T04:16:00+03:00
2025-01-22T04:17:00+03:00
фарерские острова
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НУУК (Гренландия), 22 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Гренландия хочет стать членом Всемирной торговой организации (ВТО), как и Фарерские острова, которые также официально находятся под контролем Дании, заявил в интервью РИА Новости гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер. "Да, и я думаю, что Фарерские острова сейчас работают над этим, и мы обычно следуем за ними... Мы всегда немного следим друг за другом. Вы знаете, если мы приобретаем навыки в чем-то, это делают Фарерские острова, и, если они что-то делают, мы тоже это делаем. Итак, поскольку они начали процесс вступления в ВТО, это то, что мы тоже будем делать", - сказал он. В начале января Фарерские острова официально объявили Дании, что хотят начать процедуру вступления в ВТО. Всемирная торговая организация (ВТО; World Trade Organization, WTO) – международная организация, созданная с целью либерализации международной торговли посредством содействия сокращению и устранению торговых барьеров.
https://ria.ru/20250120/grenlandiya-1994541327.html
https://ria.ru/20250116/grenlandiya-1993937302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фарерские острова, дания, гренландия, всемирная торговая организация (вто), в мире
Фарерские острова, Дания, Гренландия, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Гренландия хочет вступить в ВТО, заявил депутат
Депутат Фенкер: Гренландия хочет стать членом ВТО, как и Фарерские острова