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Райан Гослинг может появиться в "Звездных войнах", пишет Variety - РИА Новости, 22.01.2025
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Шоубиз
 
13:50 22.01.2025 (обновлено: 13:52 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/gosling-1994972379.html
Райан Гослинг может появиться в "Звездных войнах", пишет Variety
Райан Гослинг может появиться в "Звездных войнах", пишет Variety - РИА Новости, 22.01.2025
Райан Гослинг может появиться в "Звездных войнах", пишет Variety
Канадский актер Райан Гослинг, известный по фильмам "Барби", "Ла-Ла Ленд" и "Бегущий по лезвию 2049", ведет переговоры о роли в новом фильме режиссера Шона Леви РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:50:00+03:00
2025-01-22T13:52:00+03:00
шоубиз
райан гослинг
джордж лукас
lucasfilm
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Канадский актер Райан Гослинг, известный по фильмам "Барби", "Ла-Ла Ленд" и "Бегущий по лезвию 2049", ведет переговоры о роли в новом фильме режиссера Шона Леви по франшизе "Звездных войн", сообщило издание Variety. "Звезда "Барби" и "Ла-Ла Ленда" (Гослинг - ред.) ведет переговоры о съемках в неозаглавленном фильме "Звездные войны", режиссером которого выступит режиссер "Дэдпула и Росомахи" Шон Леви... Говорят, что фильм будет отдельным проектом, не связанным с сагой о Скайуокере, которая завершилась в 2019 году", - говорится в публикации издания. Отмечается, что над сценарием к фильму работает сценарист Джонатан Троппер, а сама картина разрабатывается с 2022 года. Детали сюжета сохраняются в тайне. "Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.
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райан гослинг, джордж лукас, lucasfilm
Шоубиз, Райан Гослинг, Джордж Лукас, Lucasfilm
Райан Гослинг может появиться в "Звездных войнах", пишет Variety

Variety: Райан Гослинг ведет переговоры о роли в новом фильме "Звездных войн"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Райан Гослинг
Актер Райан Гослинг - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Райан Гослинг. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Канадский актер Райан Гослинг, известный по фильмам "Барби", "Ла-Ла Ленд" и "Бегущий по лезвию 2049", ведет переговоры о роли в новом фильме режиссера Шона Леви по франшизе "Звездных войн", сообщило издание Variety.
"Звезда "Барби" и "Ла-Ла Ленда" (Гослинг - ред.) ведет переговоры о съемках в неозаглавленном фильме "Звездные войны", режиссером которого выступит режиссер "Дэдпула и Росомахи" Шон Леви... Говорят, что фильм будет отдельным проектом, не связанным с сагой о Скайуокере, которая завершилась в 2019 году", - говорится в публикации издания.
Отмечается, что над сценарием к фильму работает сценарист Джонатан Троппер, а сама картина разрабатывается с 2022 года. Детали сюжета сохраняются в тайне.
"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы - начало третьей трилогии, а затем и ряд других фильмов.
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ШоубизРайан ГослингДжордж ЛукасLucasfilm
 
 
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