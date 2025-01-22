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В Госдуму внесут проект о едином цифровом документе - РИА Новости, 22.01.2025
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22:48 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/gosduma-1995049550.html
В Госдуму внесут проект о едином цифровом документе
В Госдуму внесут проект о едином цифровом документе - РИА Новости, 22.01.2025
В Госдуму внесут проект о едином цифровом документе
Фракция "Новые люди" внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается объединить в один цифровой документ паспорт гражданина РФ, СНИЛС, трудовую книжку,... РИА Новости, 22.01.2025
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общество
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
основной государственный экзамен (огэ)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Фракция "Новые люди" внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается объединить в один цифровой документ паспорт гражданина РФ, СНИЛС, трудовую книжку, права на управление всеми видами транспорта и любые другие документы, сообщил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. "Уже в этом году внесем законопроект о едином цифровом документе. Паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, права на управление всеми видами транспорта и любые другие документы, которые вы оформили за свою жизнь, мы предложим объединить в один", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в Госдуму был внесён законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах". Инициаторами законопроекта стали депутаты ГД от "Новых людей" во главе с Нечаевым.
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общество, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф, основной государственный экзамен (огэ)
Общество, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ, Основной государственный экзамен (ОГЭ)
В Госдуму внесут проект о едином цифровом документе

"Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о едином цифровом документе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Фракция "Новые люди" внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается объединить в один цифровой документ паспорт гражданина РФ, СНИЛС, трудовую книжку, права на управление всеми видами транспорта и любые другие документы, сообщил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев.
«
"Уже в этом году внесем законопроект о едином цифровом документе. Паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, права на управление всеми видами транспорта и любые другие документы, которые вы оформили за свою жизнь, мы предложим объединить в один", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах". Инициаторами законопроекта стали депутаты ГД от "Новых людей" во главе с Нечаевым.
Студенческие билеты - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
В Госдуму внесли проект об электронном студенческом билете
Вчера, 17:06
 
ОбществоРоссияАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Госдума РФОсновной государственный экзамен (ОГЭ)
 
 
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