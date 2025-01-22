https://ria.ru/20250122/gosduma-1995049550.html

В Госдуму внесут проект о едином цифровом документе

В Госдуму внесут проект о едином цифровом документе - РИА Новости, 22.01.2025

В Госдуму внесут проект о едином цифровом документе

Фракция "Новые люди" внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается объединить в один цифровой документ паспорт гражданина РФ, СНИЛС, трудовую книжку,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T22:48:00+03:00

2025-01-22T22:48:00+03:00

2025-01-22T22:48:00+03:00

общество

россия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

госдума рф

основной государственный экзамен (огэ)

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Фракция "Новые люди" внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается объединить в один цифровой документ паспорт гражданина РФ, СНИЛС, трудовую книжку, права на управление всеми видами транспорта и любые другие документы, сообщил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. "Уже в этом году внесем законопроект о едином цифровом документе. Паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, права на управление всеми видами транспорта и любые другие документы, которые вы оформили за свою жизнь, мы предложим объединить в один", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в Госдуму был внесён законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах". Инициаторами законопроекта стали депутаты ГД от "Новых людей" во главе с Нечаевым.

https://ria.ru/20250122/studencheskiy-1995010564.html

россия

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Наталья Макарова

общество, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф, основной государственный экзамен (огэ)