https://ria.ru/20250122/gosduma-1995049550.html
В Госдуму внесут проект о едином цифровом документе
В Госдуму внесут проект о едином цифровом документе - РИА Новости, 22.01.2025
В Госдуму внесут проект о едином цифровом документе
Фракция "Новые люди" внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается объединить в один цифровой документ паспорт гражданина РФ, СНИЛС, трудовую книжку,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T22:48:00+03:00
2025-01-22T22:48:00+03:00
2025-01-22T22:48:00+03:00
общество
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
госдума рф
основной государственный экзамен (огэ)
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Фракция "Новые люди" внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается объединить в один цифровой документ паспорт гражданина РФ, СНИЛС, трудовую книжку, права на управление всеми видами транспорта и любые другие документы, сообщил лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев. "Уже в этом году внесем законопроект о едином цифровом документе. Паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, права на управление всеми видами транспорта и любые другие документы, которые вы оформили за свою жизнь, мы предложим объединить в один", - написал он в своем Telegram-канале. Ранее в Госдуму был внесён законопроект о внедрении электронного студенческого билета, который будет доступен на "Госуслугах". Инициаторами законопроекта стали депутаты ГД от "Новых людей" во главе с Нечаевым.
https://ria.ru/20250122/studencheskiy-1995010564.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), госдума рф, основной государственный экзамен (огэ)
Общество, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Госдума РФ, Основной государственный экзамен (ОГЭ)
В Госдуму внесут проект о едином цифровом документе
"Новые люди" внесут в Госдуму законопроект о едином цифровом документе