https://ria.ru/20250122/gosduma-1995033972.html

В Госдуме рассказали о процедуре повышения военных пенсий

В Госдуме рассказали о процедуре повышения военных пенсий - РИА Новости, 22.01.2025

В Госдуме рассказали о процедуре повышения военных пенсий

Индексация военных пенсий на уровень фактической инфляции не потребует дополнительных законодательных изменений, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T19:06:00+03:00

2025-01-22T19:06:00+03:00

2025-01-22T19:35:00+03:00

россия

андрей картаполов

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Индексация военных пенсий на уровень фактической инфляции не потребует дополнительных законодательных изменений, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военные пенсии в РФ будут дополнительно проиндексированы "задним числом" с 1 января 2025 года с учётом роста цен. "Это в рамках полномочий президента, он своим указом это делает. Так было в 2023 году. Он своим указом повышает минимальный размер пенсии на уровень реальной инфляции", - сказал Картаполов.

https://ria.ru/20250122/putin-1995017395.html

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Наталья Макарова

россия, андрей картаполов, владимир путин, госдума рф