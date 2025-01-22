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В Госдуме рассказали о процедуре повышения военных пенсий - РИА Новости, 22.01.2025
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19:06 22.01.2025 (обновлено: 19:35 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/gosduma-1995033972.html
В Госдуме рассказали о процедуре повышения военных пенсий
В Госдуме рассказали о процедуре повышения военных пенсий - РИА Новости, 22.01.2025
В Госдуме рассказали о процедуре повышения военных пенсий
Индексация военных пенсий на уровень фактической инфляции не потребует дополнительных законодательных изменений, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T19:06:00+03:00
2025-01-22T19:35:00+03:00
россия
андрей картаполов
владимир путин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Индексация военных пенсий на уровень фактической инфляции не потребует дополнительных законодательных изменений, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военные пенсии в РФ будут дополнительно проиндексированы "задним числом" с 1 января 2025 года с учётом роста цен. "Это в рамках полномочий президента, он своим указом это делает. Так было в 2023 году. Он своим указом повышает минимальный размер пенсии на уровень реальной инфляции", - сказал Картаполов.
https://ria.ru/20250122/putin-1995017395.html
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россия, андрей картаполов, владимир путин, госдума рф
Россия, Андрей Картаполов, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о процедуре повышения военных пенсий

Картаполов: индексация военных пенсий не потребует изменений законодательства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Индексация военных пенсий на уровень фактической инфляции не потребует дополнительных законодательных изменений, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военные пенсии в РФ будут дополнительно проиндексированы "задним числом" с 1 января 2025 года с учётом роста цен.
«
"Это в рамках полномочий президента, он своим указом это делает. Так было в 2023 году. Он своим указом повышает минимальный размер пенсии на уровень реальной инфляции", - сказал Картаполов.
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РоссияАндрей КартаполовВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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