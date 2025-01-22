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В Госдуме предложили разрешить заключенным заводить питомцев - РИА Новости, 22.01.2025
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13:16 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/gosduma-1994962151.html
В Госдуме предложили разрешить заключенным заводить питомцев
В Госдуме предложили разрешить заключенным заводить питомцев - РИА Новости, 22.01.2025
В Госдуме предложили разрешить заключенным заводить питомцев
Зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов ("Новые люди") направил обращение в Минюст РФ с предложением рассмотреть возможность разрешить заключенным,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:16:00+03:00
2025-01-22T13:16:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов ("Новые люди") направил обращение в Минюст РФ с предложением рассмотреть возможность разрешить заключенным, демонстрирующим хорошее поведение, взаимодействовать с домашними животными в качестве дополнительной меры по социализации отбывающих наказание, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым рассмотреть возможность разрешить заключенным, которые демонстрируют хорошее поведение и высокую степень дисциплины, взаимодействовать с домашними животными в качестве дополнительной меры по социализации заключенных", - сказано в документе. В нем уточняется, что сейчас в некоторых исправительных учреждениях заключенным позволяется взаимодействовать с котами. "Реализация указанной инициативы будет способствовать развитию чувства ответственности и эмпатии у заключенных, снижению уровня их агрессии, повысит шансы заключенных на успешную ресоциализацию после их освобождения от отбывания наказаний, что, в свою очередь, приведет к снижению уровня рецидивной преступности", - отмечает автор обращения.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили разрешить заключенным заводить питомцев

Депутат Арапов предложил разрешить заключенным заводить домашних животных

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкЗаключенный
Заключенный - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов ("Новые люди") направил обращение в Минюст РФ с предложением рассмотреть возможность разрешить заключенным, демонстрирующим хорошее поведение, взаимодействовать с домашними животными в качестве дополнительной меры по социализации отбывающих наказание, документ есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Считаю необходимым рассмотреть возможность разрешить заключенным, которые демонстрируют хорошее поведение и высокую степень дисциплины, взаимодействовать с домашними животными в качестве дополнительной меры по социализации заключенных", - сказано в документе.
В нем уточняется, что сейчас в некоторых исправительных учреждениях заключенным позволяется взаимодействовать с котами.
"Реализация указанной инициативы будет способствовать развитию чувства ответственности и эмпатии у заключенных, снижению уровня их агрессии, повысит шансы заключенных на успешную ресоциализацию после их освобождения от отбывания наказаний, что, в свою очередь, приведет к снижению уровня рецидивной преступности", - отмечает автор обращения.
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