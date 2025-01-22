https://ria.ru/20250122/gosduma-1994962151.html

В Госдуме предложили разрешить заключенным заводить питомцев

В Госдуме предложили разрешить заключенным заводить питомцев - РИА Новости, 22.01.2025

В Госдуме предложили разрешить заключенным заводить питомцев

Зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов ("Новые люди") направил обращение в Минюст РФ с предложением рассмотреть возможность разрешить заключенным,... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T13:16:00+03:00

2025-01-22T13:16:00+03:00

2025-01-22T13:16:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Зампред комитета ГД по экологии Георгий Арапов ("Новые люди") направил обращение в Минюст РФ с предложением рассмотреть возможность разрешить заключенным, демонстрирующим хорошее поведение, взаимодействовать с домашними животными в качестве дополнительной меры по социализации отбывающих наказание, документ есть в распоряжении РИА Новости. "Считаю необходимым рассмотреть возможность разрешить заключенным, которые демонстрируют хорошее поведение и высокую степень дисциплины, взаимодействовать с домашними животными в качестве дополнительной меры по социализации заключенных", - сказано в документе. В нем уточняется, что сейчас в некоторых исправительных учреждениях заключенным позволяется взаимодействовать с котами. "Реализация указанной инициативы будет способствовать развитию чувства ответственности и эмпатии у заключенных, снижению уровня их агрессии, повысит шансы заключенных на успешную ресоциализацию после их освобождения от отбывания наказаний, что, в свою очередь, приведет к снижению уровня рецидивной преступности", - отмечает автор обращения.

https://ria.ru/20230125/chasy-1847374776.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, госдума рф