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В Госдуме заявили о поражении Украины на всех направлениях - РИА Новости, 22.01.2025
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11:48 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/gosduma-1994945119.html
В Госдуме заявили о поражении Украины на всех направлениях
В Госдуме заявили о поражении Украины на всех направлениях - РИА Новости, 22.01.2025
В Госдуме заявили о поражении Украины на всех направлениях
Украинская сторона на сегодняшний день терпит поражение практически на всех направлениях и больше всех заинтересована в прекращении огня, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T11:48:00+03:00
2025-01-22T11:48:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинская сторона на сегодняшний день терпит поражение практически на всех направлениях и больше всех заинтересована в прекращении огня, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. "На сегодняшний день заинтересована больше всех в прекращении огня украинская сторона, которая терпит поражение практически на всех направлениях. Почему мы должны идти у них на поводу? Мы уже один раз пошли у них на поводу, заключили с ними Минские соглашения, они нас обманывали все вместе с европейскими партнерами и только вооружались, ежедневно практически их нарушая", - сказал Картаполов. По его мнению, нужно устранить первопричину возникновения конфликта и обеспечить безопасность России и российского народа. "Вот только на этих условиях и этих опорных точках можно говорить о каких-то переговорах. Поэтому пусть они переговариваются друг с другом", - отметил парламентарий. Глава комитета Госдумы напомнил, что условия, при которых Россия готова прекратить огонь, президент РФ Владимир Путин озвучил еще летом прошлого года. По его словам, на сегодняшний день они не изменились. "Раз Трамп поручил, пусть Келлог и выполняет. Мы будем выполнять свои задачи, у нас они определены нашим президентом, поэтому мешать мы им не будем, будем делать то, что должны", - добавил Картаполов. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20250122/dugin-1994917384.html
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в мире, россия, украина, сша, андрей картаполов, владимир путин, дональд трамп, госдума рф, нато
В мире, Россия, Украина, США, Андрей Картаполов, Владимир Путин, Дональд Трамп, Госдума РФ, НАТО
В Госдуме заявили о поражении Украины на всех направлениях

Депутат Картаполов: Украина терпит поражение на всех направлениях

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинская сторона на сегодняшний день терпит поражение практически на всех направлениях и больше всех заинтересована в прекращении огня, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней.
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"На сегодняшний день заинтересована больше всех в прекращении огня украинская сторона, которая терпит поражение практически на всех направлениях. Почему мы должны идти у них на поводу? Мы уже один раз пошли у них на поводу, заключили с ними Минские соглашения, они нас обманывали все вместе с европейскими партнерами и только вооружались, ежедневно практически их нарушая", - сказал Картаполов.
По его мнению, нужно устранить первопричину возникновения конфликта и обеспечить безопасность России и российского народа.
"Вот только на этих условиях и этих опорных точках можно говорить о каких-то переговорах. Поэтому пусть они переговариваются друг с другом", - отметил парламентарий.
Глава комитета Госдумы напомнил, что условия, при которых Россия готова прекратить огонь, президент РФ Владимир Путин озвучил еще летом прошлого года. По его словам, на сегодняшний день они не изменились.
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"Раз Трамп поручил, пусть Келлог и выполняет. Мы будем выполнять свои задачи, у нас они определены нашим президентом, поэтому мешать мы им не будем, будем делать то, что должны", - добавил Картаполов.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
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