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В ГД призвали Трампа не повторять две роковые ошибки в отношении России - РИА Новости, 22.01.2025
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08:56 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/gosduma-1994920223.html
В ГД призвали Трампа не повторять две роковые ошибки в отношении России
В ГД призвали Трампа не повторять две роковые ошибки в отношении России - РИА Новости, 22.01.2025
В ГД призвали Трампа не повторять две роковые ошибки в отношении России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не повторять две "роковые" ошибки,... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T08:56:00+03:00
2025-01-22T08:56:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не повторять две "роковые" ошибки, связанные с введением санкций в отношении России и поддержкой враждебного ей режима на Украине. Ранее Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву, а также допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине. "Есть хорошая восточная поговорка: "Не важно, как далеко вы ушли по неправильному пути – возвращайтесь". Надеюсь, Трамп сможет вернуть США с неправильного пути и не станет повторять роковые ошибки своего предшественника по введению санкций в отношении России, а также поддержке и накачке оружием враждебного ей режима на Украине", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Трампу по силам во имя международной стабильности и выполнения публично данного им обещания решить вопрос по прекращению спровоцированного Западом военного конфликта и вернуть утраченное доверие между двумя сверхдержавами. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.
https://ria.ru/20250122/putin-1994887971.html
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в мире, россия, москва, киев, дональд трамп, михаил шеремет, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Киев, Дональд Трамп, Михаил Шеремет, Владимир Путин
В ГД призвали Трампа не повторять две роковые ошибки в отношении России

Депутат ГД Шеремет призвал Трампа не повторять две роковые ошибки в отношении РФ

© AP Photo / Evan VucciВступивший в должность президента США Дональд Трамп подписывает указ в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписывает указ в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Вступивший в должность президента США Дональд Трамп подписывает указ в Овальном кабинете Белого дома. 20 января 2025. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не повторять две "роковые" ошибки, связанные с введением санкций в отношении России и поддержкой враждебного ей режима на Украине.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву, а также допустил введение новых санкций против РФ, если российское руководство не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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"Есть хорошая восточная поговорка: "Не важно, как далеко вы ушли по неправильному пути – возвращайтесь". Надеюсь, Трамп сможет вернуть США с неправильного пути и не станет повторять роковые ошибки своего предшественника по введению санкций в отношении России, а также поддержке и накачке оружием враждебного ей режима на Украине", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Трампу по силам во имя международной стабильности и выполнения публично данного им обещания решить вопрос по прекращению спровоцированного Западом военного конфликта и вернуть утраченное доверие между двумя сверхдержавами.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.
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В миреРоссияМоскваКиевДональд ТрампМихаил ШереметВладимир Путин
 
 
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