https://ria.ru/20250122/gosduma-1994904080.html

Выход России из ВОЗ не обсуждается, заявили в Госдуме

Выход России из ВОЗ не обсуждается, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.01.2025

Выход России из ВОЗ не обсуждается, заявили в Госдуме

Выход России из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не обсуждается, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T02:50:00+03:00

2025-01-22T02:50:00+03:00

2025-01-22T02:50:00+03:00

россия

сша

вашингтон (штат)

сергей леонов

дональд трамп

воз

госдума рф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/62/1524436216_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_2c410902b62857fbc67663e39acf6b56.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Выход России из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не обсуждается, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Вашингтона из ВОЗ. "На данный момент выход России из ВОЗ не обсуждается", - сказал Леонов. Парламентарий отметил при этом, что с учетом излишней политизированности организации все сценарии возможны. "Но, тем не менее, у меня возникает надежда, что после того, как Америка объявила о готовности выйти из ВОЗ, чиновники организации очнутся и всё-таки восстановят ту Всемирную организацию здравоохранения, которая должна выполнять функцию охраны мирового здоровья", - добавил депутат.

https://ria.ru/20250121/voz-1994785452.html

https://ria.ru/20250121/klimat-1994828926.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, вашингтон (штат), сергей леонов, дональд трамп, воз, госдума рф, в мире