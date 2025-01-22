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Выход России из ВОЗ не обсуждается, заявили в Госдуме
Выход России из ВОЗ не обсуждается, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.01.2025
Выход России из ВОЗ не обсуждается, заявили в Госдуме
Выход России из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не обсуждается, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T02:50:00+03:00
2025-01-22T02:50:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Выход России из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не обсуждается, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Вашингтона из ВОЗ. "На данный момент выход России из ВОЗ не обсуждается", - сказал Леонов. Парламентарий отметил при этом, что с учетом излишней политизированности организации все сценарии возможны. "Но, тем не менее, у меня возникает надежда, что после того, как Америка объявила о готовности выйти из ВОЗ, чиновники организации очнутся и всё-таки восстановят ту Всемирную организацию здравоохранения, которая должна выполнять функцию охраны мирового здоровья", - добавил депутат.
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россия, сша, вашингтон (штат), сергей леонов, дональд трамп, воз, госдума рф, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Леонов, Дональд Трамп, ВОЗ, Госдума РФ, В мире
Выход России из ВОЗ не обсуждается, заявили в Госдуме
Депутат Леонов: выход России из ВОЗ на данный момент не обсуждается