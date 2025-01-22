https://ria.ru/20250122/gorlovka-1994965291.html

Число раненных при обстреле Горловки увеличилось до четырех

Число раненных при обстреле Горловки увеличилось до четырех - РИА Новости, 22.01.2025

Число раненных при обстреле Горловки увеличилось до четырех

Число раненных обстрелом украинскими войсками Горловки, в ДНР увеличилось до четырех, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.01.2025

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горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Число раненных обстрелом украинскими войсками Горловки, в ДНР увеличилось до четырех, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырех", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил о ранении трех мирных граждан в результате массированного обстрела ВСУ городского жилого массива "Комсомолец". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250120/dron-1994643291.html

https://ria.ru/20250121/gladkov-1994886503.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия