https://ria.ru/20250122/gorlovka-1994965291.html
Число раненных при обстреле Горловки увеличилось до четырех
Число раненных при обстреле Горловки увеличилось до четырех - РИА Новости, 22.01.2025
Число раненных при обстреле Горловки увеличилось до четырех
Число раненных обстрелом украинскими войсками Горловки, в ДНР увеличилось до четырех, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:30:00+03:00
2025-01-22T13:30:00+03:00
2025-01-22T13:30:00+03:00
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ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Число раненных обстрелом украинскими войсками Горловки, в ДНР увеличилось до четырех, сообщил в среду мэр города Иван Приходько. "Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до четырех", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил о ранении трех мирных граждан в результате массированного обстрела ВСУ городского жилого массива "Комсомолец". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250120/dron-1994643291.html
https://ria.ru/20250121/gladkov-1994886503.html
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Число раненных при обстреле Горловки увеличилось до четырех
Мэр Приходько: число раненных при обстреле Горловки увеличилось до четырех