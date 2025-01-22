https://ria.ru/20250122/gorlovka-1994950251.html

В Горловке при обстреле ВСУ погибла мирная жительница

В Горловке при обстреле ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 22.01.2025

В Горловке при обстреле ВСУ погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T12:29:00+03:00

2025-01-22T12:29:00+03:00

2025-01-22T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

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иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии вчера вечером в посёлке станции Никитовка погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Таким образом число погибших в Горловке во вторник от обстрелов ВСУ увеличилось до двух. Ранее Приходько сообщил о гибели накануне мирного жителя в горловском поселке Комарова и ранении женщины в результате обстрела украинскими войсками. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250120/vsu-1994694354.html

горловка

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донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины