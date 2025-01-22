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В Горловке при обстреле ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/gorlovka-1994950251.html
В Горловке при обстреле ВСУ погибла мирная жительница
В Горловке при обстреле ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 22.01.2025
В Горловке при обстреле ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T12:29:00+03:00
2025-01-22T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии вчера вечером в посёлке станции Никитовка погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Таким образом число погибших в Горловке во вторник от обстрелов ВСУ увеличилось до двух. Ранее Приходько сообщил о гибели накануне мирного жителя в горловском поселке Комарова и ранении женщины в результате обстрела украинскими войсками. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250120/vsu-1994694354.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины
В Горловке при обстреле ВСУ погибла мирная жительница

Мэр Приходько: при обстреле Горловки со стороны ВСУ погибла мирная жительница

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько.
"В результате украинской вооруженной агрессии вчера вечером в посёлке станции Никитовка погибла мирная жительница Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Таким образом число погибших в Горловке во вторник от обстрелов ВСУ увеличилось до двух. Ранее Приходько сообщил о гибели накануне мирного жителя в горловском поселке Комарова и ранении женщины в результате обстрела украинскими войсками.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ жилого района Волновахи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоВооруженные силы Украины
 
 
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