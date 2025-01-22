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При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 22.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:04 22.01.2025 (обновлено: 09:42 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/gorlovka-1994921018.html
При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель
При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 22.01.2025
При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель
Мирный житель погиб, одна женщина ранена в результате артиллерийского обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск во вторник, сообщил в среду мэр этого... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T09:04:00+03:00
2025-01-22T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Мирный житель погиб, одна женщина ранена в результате артиллерийского обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск во вторник, сообщил в среду мэр этого города Иван Приходько. "В результате артиллерийского обстрела поселка Комарова вчера, 21 января, погиб мирный житель Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. По его словам, также из-за обстрела пострадала жительница указанного поселка Горловки.Ранее управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что за минувшие сутки украинские войска 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 69 боеприпасов, при этом сведений о пострадавших не поступало. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250120/vsu-1994694354.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько
При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель

Мэр Приходько: при обстреле Горловки украинскими войсками погиб мирный житель

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Мирный житель погиб, одна женщина ранена в результате артиллерийского обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск во вторник, сообщил в среду мэр этого города Иван Приходько.
"В результате артиллерийского обстрела поселка Комарова вчера, 21 января, погиб мирный житель Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале.
По его словам, также из-за обстрела пострадала жительница указанного поселка Горловки.
Ранее управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что за минувшие сутки украинские войска 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 69 боеприпасов, при этом сведений о пострадавших не поступало.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван Приходько
 
 
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