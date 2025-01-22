https://ria.ru/20250122/gorlovka-1994921018.html

При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель

При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель - РИА Новости, 22.01.2025

При обстреле ВСУ Горловки погиб мирный житель

Мирный житель погиб, одна женщина ранена в результате артиллерийского обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск во вторник, сообщил в среду мэр этого... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T09:04:00+03:00

2025-01-22T09:04:00+03:00

2025-01-22T09:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

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ДОНЕЦК, 22 янв – РИА Новости. Мирный житель погиб, одна женщина ранена в результате артиллерийского обстрела Горловки в ДНР со стороны украинских войск во вторник, сообщил в среду мэр этого города Иван Приходько. "В результате артиллерийского обстрела поселка Комарова вчера, 21 января, погиб мирный житель Горловки", - написал Приходько в Telegram-канале. По его словам, также из-за обстрела пострадала жительница указанного поселка Горловки.Ранее управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщало, что за минувшие сутки украинские войска 23 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 69 боеприпасов, при этом сведений о пострадавших не поступало. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250120/vsu-1994694354.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько