В Вологде задержали экс-кандидата в депутаты гордумы за пропаганду РДК*
В Вологде задержали экс-кандидата в депутаты гордумы Новикова за пропаганду РДК*
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Силовики задержали в Вологде экс-кандидата в депутаты гордумы Андрея Новикова за пропаганду запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Задержан бывший кандидат в депутаты Вологодской городской думы Новиков Андрей за пропаганду украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, - сказал собеседник агентства, отметив, что Новиков связан с фигурантом другого уголовного дела транс-женщиной Ольгой Пшеничниковой.
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Он добавил, что на Новикова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета). Максимальное наказание - лишение свободы от 5 до 7 лет. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, сегодня ему изберут меру пресечения.
По информации местных СМИ, Пшеничникова была арестована в Вологде на прошлой неделе за пропаганду запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"* и якобы помогала Новикову собирать деньги на избирательную кампанию, рекламировала его в своих социальных сетях.
* Террористическая организация, запрещена в России
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