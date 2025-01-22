https://ria.ru/20250122/gorduma-1994932287.html

В Вологде задержали экс-кандидата в депутаты гордумы за пропаганду РДК*

В Вологде задержали экс-кандидата в депутаты гордумы за пропаганду РДК* - РИА Новости, 22.01.2025

В Вологде задержали экс-кандидата в депутаты гордумы за пропаганду РДК*

Силовики задержали в Вологде экс-кандидата в депутаты гордумы Андрея Новикова за пропаганду запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T10:26:00+03:00

2025-01-22T10:26:00+03:00

2025-01-22T10:30:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Силовики задержали в Вологде экс-кандидата в депутаты гордумы Андрея Новикова за пропаганду запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Задержан бывший кандидат в депутаты Вологодской городской думы Новиков Андрей за пропаганду украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, - сказал собеседник агентства, отметив, что Новиков связан с фигурантом другого уголовного дела транс-женщиной Ольгой Пшеничниковой.Он добавил, что на Новикова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, пропаганда терроризма, совершенные с использованием интернета). Максимальное наказание - лишение свободы от 5 до 7 лет. Как сообщили агентству в правоохранительных органах, сегодня ему изберут меру пресечения.По информации местных СМИ, Пшеничникова была арестована в Вологде на прошлой неделе за пропаганду запрещенной в РФ террористической организации "Легион "Свобода России"* и якобы помогала Новикову собирать деньги на избирательную кампанию, рекламировала его в своих социальных сетях.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241228/telegram-1991907764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, вологда