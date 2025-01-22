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"Придет за нами". На Западе показали эволюцию идиотизма НАТО из-за России - РИА Новости, 22.01.2025
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19:02 22.01.2025 (обновлено: 23:21 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/glupost-1995033244.html
"Придет за нами". На Западе показали эволюцию идиотизма НАТО из-за России
"Придет за нами". На Западе показали эволюцию идиотизма НАТО из-за России - РИА Новости, 22.01.2025
"Придет за нами". На Западе показали эволюцию идиотизма НАТО из-за России
Степень идиотизма НАТО в высказываниях о России с годами только усугубляется, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 22.01.2025
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чей боуз
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Степень идиотизма НАТО в высказываниях о России с годами только усугубляется, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Эволюция идиотизма НАТО: 2020 — "Путин должен согласиться с расширением НАТО"; 2021 — "Путин не осмелится вторгнуться на Украину", 2022 — "Путинское „неспровоцированное“ вторжение в Украину провалилось"; 2023/24 — "Путин умирает, с российской армией покончено"; 2025 — "Россия победила и в следующий раз придет за нами", — перечислил он тиражируемые чиновниками НАТО заявления.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250122/tramp-1994907787.html
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россия, украина, москва, чей боуз, нато, в мире
Россия, Украина, Москва, Чей Боуз, НАТО, В мире
"Придет за нами". На Западе показали эволюцию идиотизма НАТО из-за России

Журналист Боуз: степень глупости в заявлениях НАТО об РФ с годами прогрессирует

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Степень идиотизма НАТО в высказываниях о России с годами только усугубляется, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Эволюция идиотизма НАТО: 2020 — "Путин должен согласиться с расширением НАТО"; 2021 — "Путин не осмелится вторгнуться на Украину", 2022 — "Путинское „неспровоцированное“ вторжение в Украину провалилось"; 2023/24 — "Путин умирает, с российской армией покончено"; 2025 — "Россия победила и в следующий раз придет за нами", — перечислил он тиражируемые чиновниками НАТО заявления.
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Вчера, 05:05
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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