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"Придет за нами". На Западе показали эволюцию идиотизма НАТО из-за России
"Придет за нами". На Западе показали эволюцию идиотизма НАТО из-за России - РИА Новости, 22.01.2025
"Придет за нами". На Западе показали эволюцию идиотизма НАТО из-за России
Степень идиотизма НАТО в высказываниях о России с годами только усугубляется, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T19:02:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Степень идиотизма НАТО в высказываниях о России с годами только усугубляется, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Эволюция идиотизма НАТО: 2020 — "Путин должен согласиться с расширением НАТО"; 2021 — "Путин не осмелится вторгнуться на Украину", 2022 — "Путинское „неспровоцированное“ вторжение в Украину провалилось"; 2023/24 — "Путин умирает, с российской армией покончено"; 2025 — "Россия победила и в следующий раз придет за нами", — перечислил он тиражируемые чиновниками НАТО заявления.В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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"Придет за нами". На Западе показали эволюцию идиотизма НАТО из-за России
Журналист Боуз: степень глупости в заявлениях НАТО об РФ с годами прогрессирует