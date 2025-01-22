https://ria.ru/20250122/glavy-1994929961.html
Министры обороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества
Министры обороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества - РИА Новости, 22.01.2025
Министры обороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества
План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнерства между двумя странами в военной области РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T10:10:00+03:00
2025-01-22T10:10:00+03:00
2025-01-22T12:57:00+03:00
россия
узбекистан
ташкент
андрей белоусов
безопасность
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ТАШКЕНТ, 22 янв – РИА Новости. План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнерства между двумя странами в военной области на 2026-2030 годы подписаны в среду в Ташкенте. Подписи под документами поставили главы военных ведомств России и Узбекистана Андрей Белоусов и Шухрат Халмухамедов. Церемония состоялась в рамках официального визита министра обороны РФ в Ташкент. По данным российского военного ведомства, план сотрудничества на 2025 год включает 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности военных ведомств двух стран.
https://ria.ru/20250122/uzbekistan-1994923882.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, узбекистан, ташкент, андрей белоусов, безопасность
Россия, Узбекистан, Ташкент, Андрей Белоусов, Безопасность
Министры обороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества
План военного сотрудничества с Узбекистаном на 2025 год включает 50 мероприятий