https://ria.ru/20250122/glavy-1994929961.html

Министры обороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества

Министры обороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества - РИА Новости, 22.01.2025

Министры обороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества

План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнерства между двумя странами в военной области РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T10:10:00+03:00

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2025-01-22T12:57:00+03:00

россия

узбекистан

ташкент

андрей белоусов

безопасность

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ТАШКЕНТ, 22 янв – РИА Новости. План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнерства между двумя странами в военной области на 2026-2030 годы подписаны в среду в Ташкенте. Подписи под документами поставили главы военных ведомств России и Узбекистана Андрей Белоусов и Шухрат Халмухамедов. Церемония состоялась в рамках официального визита министра обороны РФ в Ташкент. По данным российского военного ведомства, план сотрудничества на 2025 год включает 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности военных ведомств двух стран.

https://ria.ru/20250122/uzbekistan-1994923882.html

россия

узбекистан

ташкент

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, узбекистан, ташкент, андрей белоусов, безопасность