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Глава дипломатии ЕС призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 22.01.2025
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13:21 22.01.2025 (обновлено: 13:22 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/glava-1994963185.html
Глава дипломатии ЕС призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону
Глава дипломатии ЕС призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 22.01.2025
Глава дипломатии ЕС призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что странам сообщества необходимо увеличивать расходы на оборону за счет сокращения трат на образование и... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T13:21:00+03:00
2025-01-22T13:22:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что странам сообщества необходимо увеличивать расходы на оборону за счет сокращения трат на образование и здравоохранение. "В прошлом году страны ЕС вместе потратили порядка 1,9% ВВП на оборону. Россия потратила 9%. Мы тратим миллиарды на наши школы, благосостояние, здравоохранение, но, если мы не будем тратить больше на оборону, все это будет поставлено под вопрос", - сказала она, выступая на конференции Европейского оборонного агентства и подкрепив свои слова некими "европейскими разведданными", согласно которым, по ее словам, Россия якобы "может протестировать нашу готовность в ЕС защищать себя в течение ближайших трех-пяти лет". "А чему же верить, если не этим данным", - драматично заключила представитель евродипломатии. При этом она похвалила Дональда Трампа за то, что он обвиняет ЕС в недостаточных оборонных расходах. "Трамп совершенно прав, когда говорит, что мы тратим недостаточно, пришло время инвестировать в оборону", - уверена Каллас. Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая перед депутатами Европарламента, также призвал их помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат.
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в мире, россия, кайя каллас, дональд трамп, марк рютте, евросоюз, европейское оборонное агентство, нато
В мире, Россия, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Марк Рютте, Евросоюз, Европейское оборонное агентство, НАТО
Глава дипломатии ЕС призвала страны НАТО увеличить расходы на оборону

Каллас призвала увеличить расходы на оборону за счет трат на школы и здоровье

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что странам сообщества необходимо увеличивать расходы на оборону за счет сокращения трат на образование и здравоохранение.
"В прошлом году страны ЕС вместе потратили порядка 1,9% ВВП на оборону. Россия потратила 9%. Мы тратим миллиарды на наши школы, благосостояние, здравоохранение, но, если мы не будем тратить больше на оборону, все это будет поставлено под вопрос", - сказала она, выступая на конференции Европейского оборонного агентства и подкрепив свои слова некими "европейскими разведданными", согласно которым, по ее словам, Россия якобы "может протестировать нашу готовность в ЕС защищать себя в течение ближайших трех-пяти лет". "А чему же верить, если не этим данным", - драматично заключила представитель евродипломатии.
При этом она похвалила Дональда Трампа за то, что он обвиняет ЕС в недостаточных оборонных расходах. "Трамп совершенно прав, когда говорит, что мы тратим недостаточно, пришло время инвестировать в оборону", - уверена Каллас.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая перед депутатами Европарламента, также призвал их помочь с увеличением расходов на оборону в странах альянса, в том числе за счет сокращения социальных выплат.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Рютте признал, что Россия расходует оборонный бюджет эффективнее НАТО
13 января, 21:15
 
В миреРоссияКайя КалласДональд ТрампМарк РюттеЕвросоюзЕвропейское оборонное агентствоНАТО
 
 
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