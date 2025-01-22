https://ria.ru/20250122/gladkov-1995042959.html
Белгородские власти приняли решение об отселении жителей села Терезовка
Белгородские власти приняли решение об отселении жителей села Терезовка - РИА Новости, 22.01.2025
Белгородские власти приняли решение об отселении жителей села Терезовка
Оперштаб принял решение отселить жителей села Терезовка Шебекинского округа из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T21:10:00+03:00
2025-01-22T21:10:00+03:00
2025-01-22T22:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекинский район
вячеслав гладков
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 22 янв — РИА Новости. Оперштаб принял решение отселить жителей села Терезовка Шебекинского округа из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Завершилось заседание оперативного штаба. Какие решения приняли? Терезовка, Шебекинский округ. Начинаем отселение, исходя из оперативной обстановки. Куда обращаться? Администрация Шебекинского округа — Андрей Николаевич Гриднев. Или министр строительства правительства области Козлитина Оксана Петровна. Вся необходимая информация по порядку предоставления нового жилья у них", — сказал он.Гладков добавил, что в Белгородском районе жители населенных пунктов Малиновка, Отрадное, Красная Нива и Толоконное могут получить компенсацию за аренду жилья. Губернатор отметил, что информацию о новом порядке предоставления аренды озвучат в понедельник на заседании правительства.По данным уполномоченного по правам человека в регионе Жанны Киреевой, более 14 тысяч человек отселили с приграничных территорий Белгородской области с начала специальной военной операции.ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа прошлого года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250117/ukraina-1994273031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Белгородские власти приняли решение об отселении жителей села Терезовка
Белгородский оперштаб решил отселить жителей села Терезовка Шебекинского района