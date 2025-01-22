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Белгородские власти приняли решение об отселении жителей села Терезовка - РИА Новости, 22.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:10 22.01.2025 (обновлено: 22:10 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/gladkov-1995042959.html
Белгородские власти приняли решение об отселении жителей села Терезовка
Белгородские власти приняли решение об отселении жителей села Терезовка - РИА Новости, 22.01.2025
Белгородские власти приняли решение об отселении жителей села Терезовка
Оперштаб принял решение отселить жителей села Терезовка Шебекинского округа из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T21:10:00+03:00
2025-01-22T22:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
шебекинский район
вячеслав гладков
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 22 янв — РИА Новости. Оперштаб принял решение отселить жителей села Терезовка Шебекинского округа из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Завершилось заседание оперативного штаба. Какие решения приняли? Терезовка, Шебекинский округ. Начинаем отселение, исходя из оперативной обстановки. Куда обращаться? Администрация Шебекинского округа — Андрей Николаевич Гриднев. Или министр строительства правительства области Козлитина Оксана Петровна. Вся необходимая информация по порядку предоставления нового жилья у них&quot;, — сказал он.Гладков добавил, что в Белгородском районе жители населенных пунктов Малиновка, Отрадное, Красная Нива и Толоконное могут получить компенсацию за аренду жилья. Губернатор отметил, что информацию о новом порядке предоставления аренды озвучат в понедельник на заседании правительства.По данным уполномоченного по правам человека в регионе Жанны Киреевой, более 14 тысяч человек отселили с приграничных территорий Белгородской области с начала специальной военной операции.ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа прошлого года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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шебекинский район
белгородская область
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шебекинский район, вячеслав гладков, белгородская область, украина, вооруженные силы украины, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Шебекинский район, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
Белгородские власти приняли решение об отселении жителей села Терезовка

Белгородский оперштаб решил отселить жителей села Терезовка Шебекинского района

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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БЕЛГОРОД, 22 янв — РИА Новости. Оперштаб принял решение отселить жителей села Терезовка Шебекинского округа из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Завершилось заседание оперативного штаба. Какие решения приняли? Терезовка, Шебекинский округ. Начинаем отселение, исходя из оперативной обстановки. Куда обращаться? Администрация Шебекинского округа — Андрей Николаевич Гриднев. Или министр строительства правительства области Козлитина Оксана Петровна. Вся необходимая информация по порядку предоставления нового жилья у них", — сказал он.

Гладков добавил, что в Белгородском районе жители населенных пунктов Малиновка, Отрадное, Красная Нива и Толоконное могут получить компенсацию за аренду жилья. Губернатор отметил, что информацию о новом порядке предоставления аренды озвучат в понедельник на заседании правительства.
По данным уполномоченного по правам человека в регионе Жанны Киреевой, более 14 тысяч человек отселили с приграничных территорий Белгородской области с начала специальной военной операции.
ВСУ ежедневно обстреливают российскую территорию, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. С 9 августа прошлого года в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеШебекинский районВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныБелгородский район
 
 
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