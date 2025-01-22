https://ria.ru/20250122/germaniya-1994991846.html

СМИ: ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу

СМИ: ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу - РИА Новости, 22.01.2025

СМИ: ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу

Германия предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу из-за "гибридных угроз", пишет Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T15:40:00+03:00

2025-01-22T15:40:00+03:00

2025-01-22T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Германия предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу из-за "гибридных угроз", пишет Politico со ссылкой на документ немецкого МИД."МИД в Берлине стремится ужесточить последствия таких (гибридных) атак <...> путем сокращения времени аккредитации и свободы передвижения владельцев российских дипломатических паспортов", — говорится в публикации.Кроме того, ФРГ планирует ввести санкции против судов, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов.МИД Германии также хочет активизировать сотрудничество с частными компаниями при проведении стресс-тестов для критической инфраструктуры."Германия надеется, что ЕС сможет разработать более активную коммуникационную стратегию, чтобы ясно дать понять, что Россия виновата в некоторых инцидентах", — пишет Politico. При этом газета признала, что в прошлом европейским правительствам было сложно быстро и однозначно приписать "вину" за происшествия Москве.Еще в июне прошлого года Politico сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.Комментируя эту информацию, Захарова заявляла, что Москва примет ответные меры, если Евросоюз ограничит доступ российским дипломатам. Она отмечала, что подобные ограничения связаны с "политической конъюнктурой, замешанной на русофобии" и противоречат международному праву.

https://ria.ru/20250120/nato-1994692967.html

https://ria.ru/20250122/zaharova-1994898482.html

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