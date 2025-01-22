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СМИ: ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу - РИА Новости, 22.01.2025
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15:40 22.01.2025 (обновлено: 16:23 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/germaniya-1994991846.html
СМИ: ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу
СМИ: ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу - РИА Новости, 22.01.2025
СМИ: ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу
Германия предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу из-за "гибридных угроз", пишет Politico со ссылкой на документ немецкого МИД. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:40:00+03:00
2025-01-22T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Германия предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу из-за "гибридных угроз", пишет Politico со ссылкой на документ немецкого МИД."МИД в Берлине стремится ужесточить последствия таких (гибридных) атак &lt;...&gt; путем сокращения времени аккредитации и свободы передвижения владельцев российских дипломатических паспортов", — говорится в публикации.Кроме того, ФРГ планирует ввести санкции против судов, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов.МИД Германии также хочет активизировать сотрудничество с частными компаниями при проведении стресс-тестов для критической инфраструктуры."Германия надеется, что ЕС сможет разработать более активную коммуникационную стратегию, чтобы ясно дать понять, что Россия виновата в некоторых инцидентах", — пишет Politico. При этом газета признала, что в прошлом европейским правительствам было сложно быстро и однозначно приписать "вину" за происшествия Москве.Еще в июне прошлого года Politico сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.Комментируя эту информацию, Захарова заявляла, что Москва примет ответные меры, если Евросоюз ограничит доступ российским дипломатам. Она отмечала, что подобные ограничения связаны с "политической конъюнктурой, замешанной на русофобии" и противоречат международному праву.
https://ria.ru/20250120/nato-1994692967.html
https://ria.ru/20250122/zaharova-1994898482.html
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в мире, россия, германия, европа, мария захарова, евросоюз, politico, москва
В мире, Россия, Германия, Европа, Мария Захарова, Евросоюз, Politico, Москва
СМИ: ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу

Politico: ФРГ предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Германия предложила ЕС ограничить российским дипломатам доступ в Европу из-за "гибридных угроз", пишет Politico со ссылкой на документ немецкого МИД.

Издание привело в качестве примера повреждение кабелей в Балтийском море. По данным The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности Москвы к авариям, они были вызваны ошибками экипажей проплывающих судов.

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"МИД в Берлине стремится ужесточить последствия таких (гибридных) атак <...> путем сокращения времени аккредитации и свободы передвижения владельцев российских дипломатических паспортов", — говорится в публикации.
Кроме того, ФРГ планирует ввести санкции против судов, якобы причастных к перевозке российских энергоресурсов.
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МИД Германии также хочет активизировать сотрудничество с частными компаниями при проведении стресс-тестов для критической инфраструктуры.
"Германия надеется, что ЕС сможет разработать более активную коммуникационную стратегию, чтобы ясно дать понять, что Россия виновата в некоторых инцидентах", — пишет Politico.
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При этом газета признала, что в прошлом европейским правительствам было сложно быстро и однозначно приписать "вину" за происшествия Москве.

Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявления о причастности Москвы к повреждению кабелей в Балтийском море нацелены на то, чтобы препятствовать экспорту российской нефти, а также для наращивания военного присутствия НАТО в регионе.

Еще в июне прошлого года Politico сообщало, что главы МИД нескольких европейских стран просили ограничить свободу передвижения российских дипломатов и членов их семей в странах ЕС. Это предложение не нашло единогласной поддержки.
Комментируя эту информацию, Захарова заявляла, что Москва примет ответные меры, если Евросоюз ограничит доступ российским дипломатам. Она отмечала, что подобные ограничения связаны с "политической конъюнктурой, замешанной на русофобии" и противоречат международному праву.
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