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Генпрокуратура обжаловала решение суда о земле в поселке в Барвихе - РИА Новости, 22.01.2025
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04:41 22.01.2025 (обновлено: 04:44 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/genprokuratura-1994907385.html
Генпрокуратура обжаловала решение суда о земле в поселке в Барвихе
Генпрокуратура обжаловала решение суда о земле в поселке в Барвихе - РИА Новости, 22.01.2025
Генпрокуратура обжаловала решение суда о земле в поселке в Барвихе
Генпрокуратура обжаловала решение Одинцовского суда Московской области, который отказался изъять в пользу государства земли в элитном поселке "Сады Майендорф" в РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T04:41:00+03:00
2025-01-22T04:44:00+03:00
барвиха
генеральная прокуратура рф
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
аркадий новиков
дмитрий мазепин
московский областной суд
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 22 янв - РИА Новости. Генпрокуратура обжаловала решение Одинцовского суда Московской области, который отказался изъять в пользу государства земли в элитном поселке "Сады Майендорф" в Барвихе, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.Одинцовский городской суд Московской области зарегистрировал апелляционное представление ГП, не согласной с решением. В ближайшее время дело будет направлено для рассмотрения в Мособлсуд.В начале декабря Одинцовский городской суд отказал Генпрокуратуре в удовлетворении исковых требований об изъятии участков у собственников. В иске ГП указывала, что земли были проданы в 2001 году по заниженной в 236 раз стоимости и что ответчик не выполнил обязательства по реставрации памятника архитектуры - усадьбы Майендорф. Ответчики же настаивали на законности сделки: по их мнению, земельные участки были переданы в счет возмещения понесенных инвестором затрат на реставрацию памятника по исполненному договору.Кроме того, Минмособлимущество еще летом представило отзыв (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором указало, что "правительство Московской области и Минмособлимущество при принятии решений и заключении договора купли-продажи земельного участка полагали, что добровольный отказ управделами президента и санатория "Барвиха" от права постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 99 гектаров был сделан в пределах компетенции, установленной пунктом 4 указа президента РФ от 7 августа 2000 года", а сделка проведена в полном соответствии с законом.В иске Генпрокуратура указывала, что управление делами президента, два его подведомственных учреждения - ФГУП Клинический санаторий "Барвиха" и ФГБУ "Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс" - и организация "Кантри-Про" вступили в сговор для изъятия рекреационных земель исторического памятника XIX века усадьбы Майендорф и коммерческой застройки, для чего был заключен инвестконтракт, согласно которому "занятые лесом земли выпали из собственности государства и были определены под жилищную застройку". Также ответчики должны были провести реконструкцию памятника, которой был расположен на территории санатория "Барвиха", но не выполнили ее в полном объеме, считает прокуратура.Ответчиками по делу были бывший владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, предприниматель Алексей Богачев, мать сооснователя группы Mercury Зоя Струнина, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова и другие. К иску привлечены третьи лица: администрация Одинцовского района, управделами президента, министерство финансов России, Росимущество.Барвиха и Жуковка - часть Рублевки, территории к западу Москвы вдоль Рублево-Успенского шоссе, исторически застроенной государственными дачами и резиденциями, где в советское время селились высшие должностные лица государства, а также видные ученые и деятели искусства. С 1990-х Рублевка стала чрезвычайно популярным местом у новой российской бизнес-элиты, земля там одна из самых дорогих в России, а концентрация фешенебельных особняков - одна из самых высоких.
https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html
https://realty.ria.ru/20240624/prokuror-1955074566.html
барвиха
россия
московская область (подмосковье)
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барвиха, генеральная прокуратура рф, происшествия, россия, московская область (подмосковье), аркадий новиков, дмитрий мазепин, московский областной суд, минмособлимущество
Барвиха, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Аркадий Новиков, Дмитрий Мазепин, Московский областной суд, Минмособлимущество
Генпрокуратура обжаловала решение суда о земле в поселке в Барвихе

Генпрокуратура обжаловала решение об отказе изъять землю в "Садах Майендорф"

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 22 янв - РИА Новости. Генпрокуратура обжаловала решение Одинцовского суда Московской области, который отказался изъять в пользу государства земли в элитном поселке "Сады Майендорф" в Барвихе, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Одинцовский городской суд Московской области зарегистрировал апелляционное представление ГП, не согласной с решением. В ближайшее время дело будет направлено для рассмотрения в Мособлсуд.
Суд - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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26 декабря 2024, 11:48
В начале декабря Одинцовский городской суд отказал Генпрокуратуре в удовлетворении исковых требований об изъятии участков у собственников. В иске ГП указывала, что земли были проданы в 2001 году по заниженной в 236 раз стоимости и что ответчик не выполнил обязательства по реставрации памятника архитектуры - усадьбы Майендорф. Ответчики же настаивали на законности сделки: по их мнению, земельные участки были переданы в счет возмещения понесенных инвестором затрат на реставрацию памятника по исполненному договору.
Кроме того, Минмособлимущество еще летом представило отзыв (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором указало, что "правительство Московской области и Минмособлимущество при принятии решений и заключении договора купли-продажи земельного участка полагали, что добровольный отказ управделами президента и санатория "Барвиха" от права постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 99 гектаров был сделан в пределах компетенции, установленной пунктом 4 указа президента РФ от 7 августа 2000 года", а сделка проведена в полном соответствии с законом.
В иске Генпрокуратура указывала, что управление делами президента, два его подведомственных учреждения - ФГУП Клинический санаторий "Барвиха" и ФГБУ "Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс" - и организация "Кантри-Про" вступили в сговор для изъятия рекреационных земель исторического памятника XIX века усадьбы Майендорф и коммерческой застройки, для чего был заключен инвестконтракт, согласно которому "занятые лесом земли выпали из собственности государства и были определены под жилищную застройку". Также ответчики должны были провести реконструкцию памятника, которой был расположен на территории санатория "Барвиха", но не выполнили ее в полном объеме, считает прокуратура.
Ответчиками по делу были бывший владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, предприниматель Алексей Богачев, мать сооснователя группы Mercury Зоя Струнина, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова и другие. К иску привлечены третьи лица: администрация Одинцовского района, управделами президента, министерство финансов России, Росимущество.
Барвиха и Жуковка - часть Рублевки, территории к западу Москвы вдоль Рублево-Успенского шоссе, исторически застроенной государственными дачами и резиденциями, где в советское время селились высшие должностные лица государства, а также видные ученые и деятели искусства. С 1990-х Рублевка стала чрезвычайно популярным местом у новой российской бизнес-элиты, земля там одна из самых дорогих в России, а концентрация фешенебельных особняков - одна из самых высоких.
Земельный участок - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Прокурор: спорные земли в Барвихе были проданы в 236 раз дешевле рынка
24 июня 2024, 15:05
 
БарвихаГенеральная прокуратура РФПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Аркадий НовиковДмитрий МазепинМосковский областной судМинмособлимущество
 
 
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