https://ria.ru/20250122/genprokuratura-1994907385.html

Генпрокуратура обжаловала решение суда о земле в поселке в Барвихе

Генпрокуратура обжаловала решение суда о земле в поселке в Барвихе - РИА Новости, 22.01.2025

Генпрокуратура обжаловала решение суда о земле в поселке в Барвихе

Генпрокуратура обжаловала решение Одинцовского суда Московской области, который отказался изъять в пользу государства земли в элитном поселке "Сады Майендорф" в РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T04:41:00+03:00

2025-01-22T04:41:00+03:00

2025-01-22T04:44:00+03:00

барвиха

генеральная прокуратура рф

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

аркадий новиков

дмитрий мазепин

московский областной суд

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 22 янв - РИА Новости. Генпрокуратура обжаловала решение Одинцовского суда Московской области, который отказался изъять в пользу государства земли в элитном поселке "Сады Майендорф" в Барвихе, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.Одинцовский городской суд Московской области зарегистрировал апелляционное представление ГП, не согласной с решением. В ближайшее время дело будет направлено для рассмотрения в Мособлсуд.В начале декабря Одинцовский городской суд отказал Генпрокуратуре в удовлетворении исковых требований об изъятии участков у собственников. В иске ГП указывала, что земли были проданы в 2001 году по заниженной в 236 раз стоимости и что ответчик не выполнил обязательства по реставрации памятника архитектуры - усадьбы Майендорф. Ответчики же настаивали на законности сделки: по их мнению, земельные участки были переданы в счет возмещения понесенных инвестором затрат на реставрацию памятника по исполненному договору.Кроме того, Минмособлимущество еще летом представило отзыв (имеется в распоряжении РИА Новости), в котором указало, что "правительство Московской области и Минмособлимущество при принятии решений и заключении договора купли-продажи земельного участка полагали, что добровольный отказ управделами президента и санатория "Барвиха" от права постоянного бессрочного пользования на земельный участок площадью 99 гектаров был сделан в пределах компетенции, установленной пунктом 4 указа президента РФ от 7 августа 2000 года", а сделка проведена в полном соответствии с законом.В иске Генпрокуратура указывала, что управление делами президента, два его подведомственных учреждения - ФГУП Клинический санаторий "Барвиха" и ФГБУ "Рублево-Успенский лечебно-оздоровительный комплекс" - и организация "Кантри-Про" вступили в сговор для изъятия рекреационных земель исторического памятника XIX века усадьбы Майендорф и коммерческой застройки, для чего был заключен инвестконтракт, согласно которому "занятые лесом земли выпали из собственности государства и были определены под жилищную застройку". Также ответчики должны были провести реконструкцию памятника, которой был расположен на территории санатория "Барвиха", но не выполнили ее в полном объеме, считает прокуратура.Ответчиками по делу были бывший владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, предприниматель Алексей Богачев, мать сооснователя группы Mercury Зоя Струнина, владелица салона цветов и жена ресторатора Аркадия Новикова Надежда Адвокатова и другие. К иску привлечены третьи лица: администрация Одинцовского района, управделами президента, министерство финансов России, Росимущество.Барвиха и Жуковка - часть Рублевки, территории к западу Москвы вдоль Рублево-Успенского шоссе, исторически застроенной государственными дачами и резиденциями, где в советское время селились высшие должностные лица государства, а также видные ученые и деятели искусства. С 1990-х Рублевка стала чрезвычайно популярным местом у новой российской бизнес-элиты, земля там одна из самых дорогих в России, а концентрация фешенебельных особняков - одна из самых высоких.

https://ria.ru/20241226/sudy-1991406311.html

https://realty.ria.ru/20240624/prokuror-1955074566.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

барвиха, генеральная прокуратура рф, происшествия, россия, московская область (подмосковье), аркадий новиков, дмитрий мазепин, московский областной суд, минмособлимущество