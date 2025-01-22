https://ria.ru/20250122/gaza-1994999257.html

ЦАХАЛ открыла огонь на юге сектора Газа, несмотря на соглашение

ЦАХАЛ открыла огонь на юге сектора Газа, несмотря на соглашение - РИА Новости, 22.01.2025

ЦАХАЛ открыла огонь на юге сектора Газа, несмотря на соглашение

Израильские военные открыли огонь в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня, написало агентство Safa в Telegram-канале со... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T16:23:00+03:00

2025-01-22T16:23:00+03:00

2025-01-22T17:02:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Израильские военные открыли огонь в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня, написало агентство Safa в Telegram-канале со ссылкой на местного корреспондента. "Один погиб и четверо ранены от пуль израильской армии в центральной части города Рафах на юге сектора Газа", — говорится в сообщении.Отмечается, что погибшему было 28 лет. Как утверждает корреспондент, одновременно израильская военная техника ведет интенсивный огонь возле контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом" неподалеку от Рафаха. Сделка Израиля и ХАМАСНа минувшей неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня.Первый этап перемирия предполагает:На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Это второе перемирие за время конфликта: первое, в ноябре 2023 года, продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250119/izrail-1994505173.html

https://ria.ru/20250121/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, катар, хамас