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ЦАХАЛ открыла огонь на юге сектора Газа, несмотря на соглашение - РИА Новости, 22.01.2025
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16:23 22.01.2025 (обновлено: 17:02 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/gaza-1994999257.html
ЦАХАЛ открыла огонь на юге сектора Газа, несмотря на соглашение
ЦАХАЛ открыла огонь на юге сектора Газа, несмотря на соглашение - РИА Новости, 22.01.2025
ЦАХАЛ открыла огонь на юге сектора Газа, несмотря на соглашение
Израильские военные открыли огонь в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня, написало агентство Safa в Telegram-канале со... РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T16:23:00+03:00
2025-01-22T17:02:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Израильские военные открыли огонь в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня, написало агентство Safa в Telegram-канале со ссылкой на местного корреспондента. "Один погиб и четверо ранены от пуль израильской армии в центральной части города Рафах на юге сектора Газа", — говорится в сообщении.Отмечается, что погибшему было 28 лет. Как утверждает корреспондент, одновременно израильская военная техника ведет интенсивный огонь возле контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом" неподалеку от Рафаха. Сделка Израиля и ХАМАСНа минувшей неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня.Первый этап перемирия предполагает:На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Это второе перемирие за время конфликта: первое, в ноябре 2023 года, продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250119/izrail-1994505173.html
https://ria.ru/20250121/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, катар, хамас
В мире, Израиль, Катар, ХАМАС
ЦАХАЛ открыла огонь на юге сектора Газа, несмотря на соглашение

Израильские военные открыли огонь в Рафахе на юге сектора Газа, погиб человек

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Израильские военные открыли огонь в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня, написало агентство Safa в Telegram-канале со ссылкой на местного корреспондента.
"Один погиб и четверо ранены от пуль израильской армии в центральной части города Рафах на юге сектора Газа", — говорится в сообщении.
Фотографии израильских заложниц на экране в Тель-Авиве. 19 января 2025 - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Освобожденные ХАМАС заложницы прибыли в Израиль
19 января, 19:05
Отмечается, что погибшему было 28 лет. Как утверждает корреспондент, одновременно израильская военная техника ведет интенсивный огонь возле контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом" неподалеку от Рафаха.

Сделка Израиля и ХАМАС

На минувшей неделе Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Первый этап перемирия предполагает:
  • освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных;
  • отход военных ЦАХАЛ к границам сектора Газа, при этом они пока останутся в их пределах;
  • поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 фур с топливом;
  • палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Это второе перемирие за время конфликта: первое, в ноябре 2023 года, продержалось всего шесть дней.
Израильская военнная техника во время военной операции в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. 21 января 2025 - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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