ЦАХАЛ открыла огонь на юге сектора Газа, несмотря на соглашение
Израильские военные открыли огонь в Рафахе на юге сектора Газа, погиб человек
© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Израильские военные открыли огонь в Рафахе на юге сектора Газа, несмотря на действующий режим прекращения огня, написало агентство Safa в Telegram-канале со ссылкой на местного корреспондента.
"Один погиб и четверо ранены от пуль израильской армии в центральной части города Рафах на юге сектора Газа", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что погибшему было 28 лет. Как утверждает корреспондент, одновременно израильская военная техника ведет интенсивный огонь возле контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом" неподалеку от Рафаха.
Сделка Израиля и ХАМАС
Первый этап перемирия предполагает:
- освобождение 33 израильских заложников в обмен на примерно тысячу палестинских заключенных;
- отход военных ЦАХАЛ к границам сектора Газа, при этом они пока останутся в их пределах;
- поставки гуманитарной помощи — до 600 грузовиков в сутки, включая 50 фур с топливом;
- палестинцы получат 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов.
На 16-й день перемирия стороны обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Это второе перемирие за время конфликта: первое, в ноябре 2023 года, продержалось всего шесть дней.