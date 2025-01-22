https://ria.ru/20250122/fitso-1995021011.html

Фицо послал оппозицию к черту

Фицо послал оппозицию к черту - РИА Новости, 22.01.2025

Фицо послал оппозицию к черту

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, чтобы оппозиция "шла к черту" с повторным предложением вынести вотум недоверия его правительству. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:43:00+03:00

2025-01-22T17:43:00+03:00

2025-01-22T17:43:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 22 янв - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, чтобы оппозиция "шла к черту" с повторным предложением вынести вотум недоверия его правительству. Представители словацких оппозиционных партий отозвали во вторник свое предложение о вынесении вотума недоверия правительству премьера Фицо, чтобы избежать голосования, и покинули заседание парламента. В среду они сообщили, что вновь внесли в парламент предложение созвать заседание по вопросу вотума недоверия правительству. "Если оппозиция подпишет снова какое-то предложение о вотуме недоверия, то мы пошлем их черту. Они должны были вчера там (в парламенте - ред.) сидеть, ругаться с нами. И вчера должно было быть голосование", - сказал Фицо на пресс-конференции в среду. Он добавил, что депутаты от его партии не будут присутствовать на заседании, которое вновь будет назначено по инициативе оппозиции, что не позволит начать дискуссию, поскольку не будет необходимого кворума. Премьер Словакии выразил надежду, что его партнеры по коалиции согласятся с тем, что новое заседание следует проигнорировать, поскольку решение по вопросу вотума недоверия парламент должен был принять вчера. Представленные в словацком парламенте оппозиционные партии 15 января внесли предложение о созыве внеочередного заседания, в ходе которого они надеялись добиться вынесения вотума недоверия действующему кабмину под руководством Фицо. Оппозиция главным образом недовольна внешнеполитическим курсом премьера, которым, по их мнению, Фицо отклоняет Словакию от Европы и способствует ее изоляции от европейских партнеров. Главы проевропейской оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Михал Шимечка обвинил Фицо в том, что он "уводит Словакию в Москву" вместо того, чтобы заниматься решением проблем, которые реально беспокоят словацких граждан, среди них рост цен, проблемы в здравоохранении и слабая экономика. Конфликт оппозиции с Фицо обострился после того, как словацкий премьер 22 декабря посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Премьер Словакии объяснял, что его поездка была связана с необходимостью решить вопрос с поставками газа в республику на фоне остановки Киевом его транзита по украинской территории. В партии Progresívne Slovensko заявили, что премьеру Словакии следовало бы посетить Киев для обсуждения этого вопроса, а оппозиционная партия Sloboda a Solidarita ("Свобода и солидарность") заявила, что "остро осуждает" переговоры Фицо с Путиным.

https://ria.ru/20250121/fitso-1994852461.html

https://ria.ru/20250117/fitso-1994310532.html

https://ria.ru/20250113/vstrecha-1993541151.html

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в мире, словакия, киев, европа, роберт фицо, владимир путин