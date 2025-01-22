Фицо: в Словакии действует группа иностранцев, причастных к Майдану
Фицо: в Словакии действуют иностранцы, причастные к Майдану и событиям в Грузии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 22 янв — РИА Новости. В Словакии действуют иностранцы, причастные к Майдану и событиям в Грузии, с целью свергнуть правительство, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в Майдане на Украине, эта группа финансируется из разных источников", — сказал он на пресс-конференции.
Политик отметил, что во время антиправительственных акций протеста могут быть попытки проникновения в правительственные здания, чтобы помешать работе госорганов.
"Завтра мы примем все превентивные меры для того, чтобы этого не случилось. Не могу себе представить, чтобы ворвались люди, как это было в США в Капитолии, к нам в парламент или здание правительства", — заявил Фицо.
В четверг состоится заседание Совета безопасности страны, на котором рассмотрят данные Словацкой информационной службы о долгосрочной операции влияния по дестабилизации республики.
Словацкий премьер пообещал принять меры, чтобы не допустить попытки насильственного свержения власти в стране.
В Словакии обострился конфликт оппозиции с Фицо после того, как 22 декабря он посетил Москву и встретился с президентом Владимиром Путиным. Премьер объяснял, что поездка была вызвана необходимостью решить вопрос с поставками газа после остановки Киевом транзита через Украину. Оппозиционные партии раскритиковали главу правительства за этот визит. Он же в ответ заявил, что оппозиция готовится устроить Майдан в республике.
Премьер Словакии заявил, что не намерен быть слугой Зеленского
19 января, 15:11