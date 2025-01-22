https://ria.ru/20250122/fitso-1994994639.html

Фицо: в Словакии действует группа иностранцев, причастных к Майдану

Фицо: в Словакии действует группа иностранцев, причастных к Майдану - РИА Новости, 22.01.2025

Фицо: в Словакии действует группа иностранцев, причастных к Майдану

В Словакии действуют иностранцы, причастные к Майдану и событиям в Грузии, с целью свергнуть правительство, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T15:58:00+03:00

2025-01-22T15:58:00+03:00

2025-01-22T16:56:00+03:00

в мире

роберт фицо

словакия

грузия

украина

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/16/1990734179_0:111:2954:1773_1920x0_80_0_0_7d814ddafaab2ec9cd45f1da75a0410e.jpg

БРАТИСЛАВА, 22 янв — РИА Новости. В Словакии действуют иностранцы, причастные к Майдану и событиям в Грузии, с целью свергнуть правительство, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо."Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в Майдане на Украине, эта группа финансируется из разных источников", — сказал он на пресс-конференции.Политик отметил, что во время антиправительственных акций протеста могут быть попытки проникновения в правительственные здания, чтобы помешать работе госорганов."Завтра мы примем все превентивные меры для того, чтобы этого не случилось. Не могу себе представить, чтобы ворвались люди, как это было в США в Капитолии, к нам в парламент или здание правительства", — заявил Фицо.Словацкий премьер пообещал принять меры, чтобы не допустить попытки насильственного свержения власти в стране.В Словакии обострился конфликт оппозиции с Фицо после того, как 22 декабря он посетил Москву и встретился с президентом Владимиром Путиным. Премьер объяснял, что поездка была вызвана необходимостью решить вопрос с поставками газа после остановки Киевом транзита через Украину. Оппозиционные партии раскритиковали главу правительства за этот визит. Он же в ответ заявил, что оппозиция готовится устроить Майдан в республике.

https://ria.ru/20250121/slovakiya-1994880300.html

https://ria.ru/20250118/slovakiya-1994415215.html

https://ria.ru/20250119/fitso-1994477088.html

словакия

грузия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, роберт фицо, словакия, грузия, украина, владимир путин