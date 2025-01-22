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Фицо: в Словакии действует группа иностранцев, причастных к Майдану - РИА Новости, 22.01.2025
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15:58 22.01.2025 (обновлено: 16:56 22.01.2025)
https://ria.ru/20250122/fitso-1994994639.html
Фицо: в Словакии действует группа иностранцев, причастных к Майдану
Фицо: в Словакии действует группа иностранцев, причастных к Майдану - РИА Новости, 22.01.2025
Фицо: в Словакии действует группа иностранцев, причастных к Майдану
В Словакии действуют иностранцы, причастные к Майдану и событиям в Грузии, с целью свергнуть правительство, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T15:58:00+03:00
2025-01-22T16:56:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 22 янв — РИА Новости. В Словакии действуют иностранцы, причастные к Майдану и событиям в Грузии, с целью свергнуть правительство, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо."Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в Майдане на Украине, эта группа финансируется из разных источников", — сказал он на пресс-конференции.Политик отметил, что во время антиправительственных акций протеста могут быть попытки проникновения в правительственные здания, чтобы помешать работе госорганов."Завтра мы примем все превентивные меры для того, чтобы этого не случилось. Не могу себе представить, чтобы ворвались люди, как это было в США в Капитолии, к нам в парламент или здание правительства", — заявил Фицо.Словацкий премьер пообещал принять меры, чтобы не допустить попытки насильственного свержения власти в стране.В Словакии обострился конфликт оппозиции с Фицо после того, как 22 декабря он посетил Москву и встретился с президентом Владимиром Путиным. Премьер объяснял, что поездка была вызвана необходимостью решить вопрос с поставками газа после остановки Киевом транзита через Украину. Оппозиционные партии раскритиковали главу правительства за этот визит. Он же в ответ заявил, что оппозиция готовится устроить Майдан в республике.
https://ria.ru/20250121/slovakiya-1994880300.html
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в мире, роберт фицо, словакия, грузия, украина, владимир путин
В мире, Роберт Фицо, Словакия, Грузия, Украина, Владимир Путин
Фицо: в Словакии действует группа иностранцев, причастных к Майдану

Фицо: в Словакии действуют иностранцы, причастные к Майдану и событиям в Грузии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 22 янв — РИА Новости. В Словакии действуют иностранцы, причастные к Майдану и событиям в Грузии, с целью свергнуть правительство, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Модель, которая готовится, очень простая и опробованная во многих странах. Я могу подтвердить, что в Словакии есть группа экспертов, которая участвовала в событиях в Грузии и которая активно участвовала в Майдане на Украине, эта группа финансируется из разных источников", — сказал он на пресс-конференции.
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"Завтра мы примем все превентивные меры для того, чтобы этого не случилось. Не могу себе представить, чтобы ворвались люди, как это было в США в Капитолии, к нам в парламент или здание правительства", — заявил Фицо.
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В четверг состоится заседание Совета безопасности страны, на котором рассмотрят данные Словацкой информационной службы о долгосрочной операции влияния по дестабилизации республики.

Словацкий премьер пообещал принять меры, чтобы не допустить попытки насильственного свержения власти в стране.
В Словакии обострился конфликт оппозиции с Фицо после того, как 22 декабря он посетил Москву и встретился с президентом Владимиром Путиным. Премьер объяснял, что поездка была вызвана необходимостью решить вопрос с поставками газа после остановки Киевом транзита через Украину. Оппозиционные партии раскритиковали главу правительства за этот визит. Он же в ответ заявил, что оппозиция готовится устроить Майдан в республике.
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