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Минюст США задействует ФБР для борьбы с мигрантами

Минюст США задействует ФБР для борьбы с мигрантами - РИА Новости, 22.01.2025

Минюст США задействует ФБР для борьбы с мигрантами

Министерство юстиции США поручило антитеррористическим подразделениям Федерального бюро расследований (ФБР) участвовать в реализации обновленной миграционной... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T17:56:00+03:00

2025-01-22T17:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США поручило антитеррористическим подразделениям Федерального бюро расследований (ФБР) участвовать в реализации обновленной миграционной политики президента Дональда Трампа, следует из меморандума исполняющего обязанности заместителя генпрокурора США Эмила Бове. Документ, подписанный на следующий день после инаугурации, излагает основные меры по борьбе с угрозами, связанными с деятельностью картелей, нелегальной миграцией и наркоторговлей. "Картели и другие транснациональные преступные организации, такие как Tren de Aragua и MS-13, являются бичом нашего общества. Они способствуют нестабильности на границе, огромным потокам нелегальной миграции, а также росту насилия и распространению наркотиков", - говорится в тексте меморандума, копия которого оказалась в распоряжении издания Politico. В рамках новых мер антитеррористические подразделения ФБР теперь будут задействованы в исполнении миграционных указов Трампа. Кроме того, федеральным прокурорам предписано добиваться самых строгих обвинений в таких делах и преследовать местных чиновников, которые препятствуют исполнению решений, принятых на федеральном уровне. "Государственные и местные чиновники, которые противодействуют или не выполняют законные миграционные распоряжения, будут подвергнуты судебному преследованию", - подчеркивается в документе. Особое внимание уделено фентаниловому кризису, который назван в меморандуме "беспрецедентной угрозой". Бове отметил, что министерство юстиции обязано "защищать конституцию, следовать закону и эффективно выполнять политику президента в интересах граждан". Принятые меры стали частью более широкой стратегии по реализации миграционных указов Трампа, подписанных в первый день его второго срока. Эти инициативы, как отмечается, направлены на борьбу с преступностью, нелегальной миграцией и наркотрафиком, что, по мнению администрации, критически необходимо для обеспечения безопасности американских граждан.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994976141.html

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