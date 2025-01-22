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ФАС запросила у торговых сетей информацию об ограничении наценок

ФАС запросила у торговых сетей информацию об ограничении наценок - РИА Новости, 22.01.2025

ФАС запросила у торговых сетей информацию об ограничении наценок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у федеральных торговых сетей, в том числе "Х5", "Магнита", "Дикси", "Ашана" и "Ленты", информацию об... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T19:13:00+03:00

2025-01-22T19:13:00+03:00

2025-01-22T19:14:00+03:00

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

дикси

ашан

экономика

россия

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у федеральных торговых сетей, в том числе "Х5", "Магнита", "Дикси", "Ашана" и "Ленты", информацию об ограничении наценок по отдельным позициям социально значимых продовольственных товаров, заявили в службе."ФАС запросила у федеральных торговых сетей информацию об ограничении наценок. Служба контролирует соблюдение ритейлерами добровольно принятых ими обязательств по отдельным позициям социально значимых продовольственных товаров. Речь идет о торговых сетях, в адрес которых ранее ФАС России направляла рекомендации о необходимости принятия таких обязательств. Это сети группы компаний "Х5", "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О'Кей", "Лента", "Метро", "Зельгрос", "Глобус", "Мария Ра" и "Азбука вкуса", - говорится в сообщении.Отмечается, что ритейлеры предоставят перечни товарных позиций, по которым в настоящий момент соблюдают обязательства об ограничении наценок, и сведения об объемах реализации как этих позиций, так и всех социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Кроме того, служба запросила данные о количестве регионов, в которых действуют добровольные обязательства, предельном размере наценок, сроках и способе информирования потребителей и другое.ФАС отмечает, что поддерживает ответственное поведение торговых сетей - ограничение ими наценок на социально значимые продукты уже не первый год позволяет сдерживать цены на отдельные позиции востребованных товаров и повышать их доступность для граждан.Ранее служба предложила ряду торговых сетей дополнительно рассмотреть возможность принятия добровольных обязательств по ограничению торговой наценки на социально значимые продовольственные товары в случае их отсутствия, а если они уже приняты – проработать вопрос расширения перечня таких товаров и товарных позиций, на которые они распространяются. Позже, в ноябре 2024 года, перечень товаров с ограниченной наценкой до 5-10% расширили 11 торговых сетей.

https://ria.ru/20241223/tseny-1990911922.html

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федеральная антимонопольная служба (фас россии), дикси, ашан, экономика, россия