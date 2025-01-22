https://ria.ru/20250122/es-1994942047.html

В Евросоюзе заявили, что ответят США при введении новых пошлин

В Евросоюзе заявили, что ответят США при введении новых пошлин - РИА Новости, 22.01.2025

В Евросоюзе заявили, что ответят США при введении новых пошлин

Евросоюз ответит США соразмерно, если администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа введет какие-либо пошлины в отношении ЕС, заявил еврокомиссар... РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T11:32:00+03:00

2025-01-22T11:32:00+03:00

2025-01-22T11:33:00+03:00

сша

давос

великобритания

дональд трамп

валдис домбровскис

евросоюз

politico

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149932/95/1499329548_0:31:1300:762_1920x0_80_0_0_6dc27726e823c6153d63862cf70be571.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Евросоюз ответит США соразмерно, если администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа введет какие-либо пошлины в отношении ЕС, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. "Мы поддерживаем контакты с новой администрацией в США, чтобы понять, что делать дальше... Если возникнет потребность в защите наших экономических интересов, ты мы будем отвечать соразмерно", - ответил Домбровскис на соответствующий вопрос журналисту телеканала CNBC на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Евросоюз признает стратегическую важность сотрудничества с США, но будет защищать свои ценности, интересы и права, если потребуется, отметил еврокомиссар. Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз и Великобритания подготовили ответные меры на случай, если президент США Дональд Трамп повысит пошлины на товары из европейских стран. Трамп во время первого срока пребывания на посту президента США вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить". Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.

https://ria.ru/20241220/tramp-1990315494.html

https://ria.ru/20250122/kitay-1994910159.html

сша

давос

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, давос, великобритания, дональд трамп, валдис домбровскис, евросоюз, politico, нато, экономика