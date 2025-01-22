В Евросоюзе заявили, что ответят США при введении новых пошлин
Еврокомиссар Домбровскис: ЕС ответит США соразмерно, если Трамп введет пошлины
Флаги США и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Евросоюз ответит США соразмерно, если администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа введет какие-либо пошлины в отношении ЕС, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Мы поддерживаем контакты с новой администрацией в США, чтобы понять, что делать дальше... Если возникнет потребность в защите наших экономических интересов, ты мы будем отвечать соразмерно", - ответил Домбровскис на соответствующий вопрос журналисту телеканала CNBC на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
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Евросоюз признает стратегическую важность сотрудничества с США, но будет защищать свои ценности, интересы и права, если потребуется, отметил еврокомиссар.
Ранее издание Politico сообщало, что Евросоюз и Великобритания подготовили ответные меры на случай, если президент США Дональд Трамп повысит пошлины на товары из европейских стран.
Трамп во время первого срока пребывания на посту президента США вводил новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как США приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Трамп заявлял о планах прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, американский лидер выступает за повышение оборонных расходов всех членов НАТО до 5% ВВП. По словам Трампа, "все они могут себе это позволить".
Трамп после инаугурации 20 января стал 47-м президентом Соединенных Штатов, ранее он уже был 45-м лидером США.